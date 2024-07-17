- Hoy:
La vez que Rodrigo Ureña respondió categóricamente sobre jugar en Alianza Lima
El mediocampista chileno Rodrigo Ureña es vinculado con Alianza Lima; sin embargo, el jugador ya dejó en claro lo que pasará.
Rodrigo Ureña se ha ganado un nombre en Universitario de Deportes, tras conseguir un tricampeonato con el equipo merengue. El chileno tiene contrato vigente con el cuadro de Ate; sin embargo, en los últimos días recibió ofertas importantes, una de ellas de Alianza Lima.
Ante esta situación, aquí te recordamos la vez que el volante chileno habló con el periodista deportivo Pablo Ocaña en su canal de YouTube sobre la posibilidad de cruzar la vereda y ponerse la camiseta blanquiazul.
"La gente de Alianza no merece tener un jugador que haya estado identificado con la 'U' y la gente de la 'U' no merece que yo le haga algo así". Esta respuesta ha dejado satisfechos y aliviados a todos los seguidores cremas, ya que Rodrigo se ha convertido en un referente en el equipo y es muy querido por los aficionados.
Por otro lado, el jugador dejó en claro una vez más que no es hincha del equipo, pero que le tiene mucho cariño, respeto y amor: "No voy a vender humo diciendo que en uno, dos o tres años soy hincha de la 'U'. Tengo mucho cariño, respeto y amor por el club, porque en el día a día se crean lazos, pero para ser hincha de un equipo uno también tiene que nacer en el país y sentir la camiseta".
Sin duda, con estas declaraciones, Rodrigo Ureña ha logrado que los fanáticos estudiantiles lo estimen más y deseen apoyarlo cuando defienda la camiseta del equipo. Así que muchos estarán a la espera de verlo en el próximo partido.
¿Cómo le va a Rodrigo Ureña en Universitario?
El mediocampista chileno Rodrigo Ureña ha disputado 60 partidos con Universitario de Deportes, anotando en dos ocasiones, asistiendo tres veces y acumulando un total de 5,068 minutos. Además, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
