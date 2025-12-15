- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Universitario es el mejor equipo peruano en ranking Conmebol: ¿En qué puesto está Alianza y Cristal?
Conmebol hizo oficial el ranking y por Perú Universitario es el mejor posicionado por encima de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar.
Este lunes 15 de diciembre la Conmebol hizo oficial el último ranking a nivel internacional. Por Perú, Universitario es el mejor equipo posicionado a nivel internacional. ¿En qué puesto aparece Alianza Lima y Sporting Criatal?
La institución merengue se posiciona en el puesto 32, siendo el club peruano mejor ubicado a nivel de clubes en el último ranking Conmebol. Los cremas superan a Alianza Lima y Sporting Cristal; sin embargo, los blanquiazules incluso están por debajo del equipo rimense.
De acuerdo a la información brindada por Conmebol, Alianza Lima se ubica en el puesto 40, mientras que Sporting Cristal está se posiciona en la casilla 38. El otro club peruano que aparece en este ranking es Melgar al aparecer en la casilla 49.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90