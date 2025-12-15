Universitario es el mejor equipo peruano en ranking Conmebol: ¿En qué puesto está Alianza y Cristal?

Este lunes 15 de diciembre la Conmebol hizo oficial el último ranking a nivel internacional. Por Perú, Universitario es el mejor equipo posicionado a nivel internacional. ¿En qué puesto aparece Alianza Lima y Sporting Criatal?

La institución merengue se posiciona en el puesto 32, siendo el club peruano mejor ubicado a nivel de clubes en el último ranking Conmebol. Los cremas superan a Alianza Lima y Sporting Cristal; sin embargo, los blanquiazules incluso están por debajo del equipo rimense.

De acuerdo a la información brindada por Conmebol, Alianza Lima se ubica en el puesto 40, mientras que Sporting Cristal está se posiciona en la casilla 38. El otro club peruano que aparece en este ranking es Melgar al aparecer en la casilla 49.