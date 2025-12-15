0
LO ÚLTIMO
Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario

Universitario es el mejor equipo peruano en ranking Conmebol: ¿En qué puesto está Alianza y Cristal?

Conmebol hizo oficial el ranking y por Perú Universitario es el mejor posicionado por encima de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar.

Sandra Morales
Universitario supera a Cristal y Alianza en el último ranking Conmebol
Universitario supera a Cristal y Alianza en el último ranking Conmebol | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este lunes 15 de diciembre la Conmebol hizo oficial el último ranking a nivel internacional. Por Perú, Universitario es el mejor equipo posicionado a nivel internacional. ¿En qué puesto aparece Alianza Lima y Sporting Criatal?

La institución merengue se posiciona en el puesto 32, siendo el club peruano mejor ubicado a nivel de clubes en el último ranking Conmebol. Los cremas superan a Alianza Lima y Sporting Cristal; sin embargo, los blanquiazules incluso están por debajo del equipo rimense.

De acuerdo a la información brindada por Conmebol, Alianza Lima se ubica en el puesto 40, mientras que Sporting Cristal está se posiciona en la casilla 38. El otro club peruano que aparece en este ranking es Melgar al aparecer en la casilla 49.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Javier Rabanal es el nuevo DT de Universitario en busca del 'tetra' y la Copa Libertadores 2026

  2. Terminó contrato con Universitario y club rival de la Liga 1 2026 lo hace oficial: "En casa"

  3. Sporting Cristal y los posibles rivales que enfrentará en Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano