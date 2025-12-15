Alianza Lima presentó a Luis Ramos como su flamante delantero para la temporada 2026

Está claro que Alianza Lima quiere volver a recuperar el protagonismo en 2026. Si bien estuvieron en los ojos del Perú por su desempeño en torneos internacionales, el deseo es volver a ganar la Liga 1 y evitar que Universitario sea tetracampeón. Para esto ya anunciaron al DT Pablo Guede, el volante Jairo Vélez y ahora confirman su tercer fichaje, el delantero Luis Ramos.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la contratación de Luis Ramos: "Un nuevo capítulo comienza...". El delantero de 26 años llega tras hacer una notable temporada en América de Cali en Colombia. En Matute han presentado una oferta millonaria para que Cusco FC decida vender al jugador, seguro que pronto habrán más detalles de la operación.

Luis Ramos es el nuevo delantero de Alianza Lima / Fuente: Alianza Lima

A pesar de contar con ofertas de equipos del extranjero y ser tentado por Universitario, en Alianza Lima le presentaron un gran proyecto deportivo para que ponga su firma. Luis Ramos arregló un contrato por tres temporadas, tiene la posibilidad de descartar en su club y en la Selección Peruana. De hacerlo, terminará siendo comprado por un grande del extranjero. Dependerá de él.

Los números de Luis Ramos en 2025

Los hinchas de América de Cali pedían que hagan efectiva la opción de compra por el delantero, pero no se pudo porque estaban lejos de lo económico. El peruano deja el cuadro colombiano tras anotar 13 goles durante la temporada. Alianza Lima gana un delantero que ha ganado mucha experiencia en los últimos años, además en un especialista jugando en altura.

¿Cuándo será presentado en Alianza Lima?

El futbolista se encuentra en estos momentos en Matute para la firma de contrato y la sesión de fotos. El club blanquiazul ya nos dio un adelanto, así que en cualquier momento veremos su presentación completa con el club. Luis Ramos cerrará el año sabiendo que le espera un gran reto en Alianza Lima, pues será uno de los referentes en el ataque junto con Paolo Guerrero.