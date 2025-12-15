0
Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario

Pablo Guede dio contundente opinión sobre Federico Girotti, posible fichaje de Alianza: "Lo vi..."

Alianza Lima confirmó el fichaje de Pablo Guede como entrenador para la temporada 2026 y el nombre de Federico Girotti también suena para refuerzo del equipo blanquiazul.

Jasmin Huaman
Pablo Guede elogió la capacidad de Federico Girotti como goleador.
Pablo Guede es el fichaje más importante de Alianza Lima para el próximo año debido a que será el encargado de mover al equipo y dar la aprobación de las salidas, fichajes y renovaciones en el equipo victoriano. Federico Girotti podría convertirse en el nuevo delantero blanquiazul y antes de su llegada se reveló la rotunda opinión del DT argentino sobre la calidad del atacante.

En Argentina califican el fichaje de Pablo Guede por Alianza Lima.

PUEDES VER: Prensa argentina califica a Pablo Guede tras confirmar su fichaje a Alianza Lima: "No es bueno"

El flamante nuevo entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, empieza a mover las fichas para armar un equipo competitivo de cara a la temporada 2026. Durante los últimos días se habla de que Federico Girotti podría convertirse en el nuevo fichaje blanquiazul y unas declaraciones del DT argentino han vuelto a relucir.

Pablo Guede elogia la capacidad de Federico Girotti

Durante una entrevista con Juan Pablo Varsky realizada hace más de un año, Pablo Guede, nuevo entrenador de Alianza Lima, habló sobre el partido que iba ganando con Argentinos Juniors la temporada pasada frente a Talleres y que tuvo que cambiar su sistema debido a que vio hacer trabajo de calentamiento a Federico Girotti. De igual manera, el delantero de 26 años anotó a los 88 minutos para darle vuelta al partido.

"Lo vi a Girotti calentando y me aceleré. Dije 'nos van a cabebecear'. Decisiones que hay que tomar en una décima de segundos. No fue un error poner un central, sino en el minuto que lo puse… faltando 15, 18 minutos. Demasiado tiempo", dijo Pablo Guede sobre Girotti dejando en claro que conoce a la perfección la capacidad del delantero de Talleres.

(Video: Clank!)

Federico Girotti es actual delantero de Talleres de Argentina y en los últimos días se habrían realizado conversaciones entre la dirigencia de Alianza Lima y el club argentino para llegar a un acuerdo en la compra de su pase al 50% de cara a la temporada 2026.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

