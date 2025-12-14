¡Atención Alianza! Fue dirigido por Pablo Guede y lo calificó de la peor manera: "Tiene un mal..."

Alianza Lima decidió dar por concluido el vínculo laboral con Néstor Gorosito y al poco tienen ya encontraron su reemplazo. Pablo Guede, también argentino, fue anunciado oficialmente por el club y en unas semanas estaría llegando al Perú para el inicio de la pretemporada 2026. Si bien los hinchas aprobaron su llegada, poco a poco están saliendo noticias relacionadas a él.

Este archivo es de hace unos años, en el que un histórico de San Lorenzo, Leandro Romagnoli, habló del paso de Pablo Guede por 'El Ciclón'. Si bien ya es un ex futbolista, su opinión quedó para el recuerdo. Quizás el mismo Pablo Guede mejoró con el paso de los años, eso es algo que no se sabrá hasta que otro jugador de su testimonio. Lo acusaron de tener 'mal manejo de grupo'.

Pablo Guede llegó en San Lorenzo en 2016 y en su breve paso ganó la Supercopa Argentina, pero chocó con varios jugadores del plantel por 'borrarlos' para darle oportunidad a jugadores más jóvenes, uno de ellos fue el mismo Leandro Romagnoli. Si bien confesó que era un DT que se esforzaba y trabajaba previo a los partidos, no estaban a gusto con él en el plantel.

Pablo Guede y los referentes de Alianza Lima

Se ha especulado mucho sobre que es lo que sucede en la interna de Alianza Lima y sus jugadores, pues supuestamente se dividió en dos sectores y uno de ellos no estaban del lado de la 'indisciplina'. Con la llegada de Pablo Guede, veremos que sucede con los 'pesos pesados' del equipo blanquiazul como Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, entre otros. Ahora ya no está Hernán Barcos.

La pretemporada de Alianza Lima

En los primeros días de enero, el equipo blanquiazul entrenará con miras a su viaje a Uruguay. Alianza Lima hará una parte de su pretemporada en el país charrúa y de paso disputarán una serie de amistoso ante varios clubes como Nacional, Cerro Porteño, Peñarol, entre otros. No hay que olvidar que enfrentará a Inter Miami de Messi a fines de enero, por lo que buscarán llegar al 100%.