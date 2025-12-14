Nuevo refuerzo de Alianza Lima vendrá desde Trujillo para firmar contrato hasta 2028: "Atacante"

Alianza Lima viene haciendo una reestructuración de su plantel para luchar por el título nacional en la temporada 2026, además, el cuadro blanquiazul tiene mucho optimismo en contar con fichajes de jerarquía y así poder superar la actual campaña realizada en la Copa Libertadores.

Nuevo fichaje de Alianza Lima vendrá desde Trujillo para firmar contrato

Bajo ese contexto, el último domingo, el periodista Wilmer Robles informó a través de sus redes sociales que el futbolista Luis Ramos, quien dejó América de Cali de Colombia, llegará a nuestra capital para estampar su rúbrica oficial por el elenco íntimo este domingo.

Luis Ramos será nuevo fichaje de Alianza Lima desde el 2026/Composición: GLR

"Luis Ramos firmará mañana (hoy) contrato con Alianza Lima. El atacante pisará Lima desde Trujillo rumbo a La Victoria. Competirá por la '9' con Paolo Guerrero y el otro delantero extranjero. Por ahora, el argentino Federico Girotti", indicó en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Es válido recordar que, Ramos acordó su arribo al 'equipo del pueblo' hasta 2028, luego de que los blanquiazules adquirieran el 80% de los derechos económicos del jugador, según precisó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares. Asimismo, Cusco FC, su exescuadra conservará el 20% en caso se realice una futura venta.

Las estadísticas de Luis Ramos con América de Cali

De esta forma, el ariete peruano estará de regreso a la Liga 1 2026, después de toda una temporada vistiendo la camiseta de los 'Diablos Rojos'. Con el conjunto cafetero, el delantero de 26 años logró consolidar su carrera, a tal punto de ser titular en la Liga BetPlay, Copa Colombia y Conmebol Sudamericana 2025.

Disputó 50 encuentros oficiales con América de Cali, de los cuales demostró una de sus mejores cuotas goleadoras anotando 13 dianas, y brindando 3 asistencias. Estos números evidencian que Luis Ramos buscará ser protagonista y hacer historia con Alianza Lima.