Jugador de Alianza Lima se despide del club tras no renovar contrato para el 2026: "Injustamente"

Alianza Lima se encuentra planificando su plantel para la siguiente temporada con el objetivo de pelear el título de la Liga 1 2026. La directiva blanquiazul viene cerrando nuevos fichajes, renovaciones e incluso definiendo salidas. Precisamente, una de las figuras que salió del club decidió dejar un impactante mensaje de despedida en sus redes. ¿De quién se trata?

Jugador de Alianza Lima se despide del club tras no renovar contrato

Tras no tener una gran continuidad en esta temporada, la dirección deportiva de Alianza Lima decidió no continuar el vínculo contractual con Ricardo 'Richi' Lagos de cara al 2026, poniendo fin a un etapa que duró 5 años. Tras anunciarse su salida, el lateral nacional no dudó en dejar un impactante mensaje.

Mediante sus redes sociales, el defensor de 29 años recordó como se dio su llegada al club y señaló que fue la decisión correcta. No obstante, también enfatizó que fue injustamente criticado por los hinchas, aunque recalcó que es algo normal por la magnitud del club.

Ricardo Lagos se despidió de Alianza Lima tras 5 años y dejó un impactante mensaje.

"Soy muy poco de declarar o vender humo como se dice pero me toca despedirme y no quería pasarlo sin expresar lo vivido. Fui muy criticado ,a veces injustamente pero entiendo que estar en un club así todo eso podía pasar , hoy puedo despedirme con la frente en alto y ver a los ojos a todas las personas que pasaron durante estos años en el club", mencionó el jugador en sus cuenta de Instagram.

De igual manera, 'Richi' no dudó en dejar en claro que siempre respetó a la institución a lo largo de todos estos años. "Siempre he respetado al club, tengo mis principios y valores bien marcados que a pesar de muchas cosas siempre se mantuvieron firmes ante cualquier cosa externa a mi", añadió.

Finalmente, recordó todos los logros que obtuvo en estos 5 años y agradeció al club por darle la oportunidad. "Hoy miro atrás y sí que se hicieron muchas cosas buenas, títulos, historia en el club siendo bicampeones, logrando cosas importantes en torneos internacionales y todo eso gracias a todos los que conformaron el equipo. Gracias club Alianza Lima por abrirme las puertas y poder cumplir mi sueño dejé todo por esta camiseta y hoy cierro este ciclo deseándoles lo mejor", sentenció.