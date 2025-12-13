- Hoy:
Alianza Lima venció 4-2 a clásico rival y está cerca de coronarse campeón nacional
Alianza Lima consiguió superar a un duro rival y quedarse con la victoria. Con ello, los blanquiazules sellaron su pase rumbo a la final nacional en busca del título.
Alianza Lima sufrió un duro golpe luego de ser eliminado por Sporting Cristal en la llave de semifinales de los playoffs de la Liga 1, quedándose como Perú 4. Mientras tanto, las divisiones menores del club siguen generando gran emoción en los hinchas. En ese sentido, la división Sub-18 logró tomar revancha y selló su clasificación a la gran final del campeonato.
Las divisiones menores de Alianza Lima siguen dejando destacados resultado y un gran rendimiento. Esta vez fue el turno de la categoría Sub-18, que disputa el Torneo Juvenil de su división. El cuadro blanquiazul logró un valiosos resultado empatando 2-2 ante Sporting Cristal en el duelo de vuelta de la final del Torneo Clausura.
El encuentro se disputó en las inmediaciones de La Florida, los 'íntimos' llegaban con ventaja de dos goles conseguidas en la ida. El cuadro de la victoria empezó el partido con el pie izquierdo y fue sorprendido por los rimenses, que gracias a los goles de Mateo Rodríguez (12' y 41') había igualado la serie.
Sin embargo, en el segundo tiempo, Alianza Lima logró resurgir y empezó a brillar en el campo con un gran despliegue de fútbol. Los 'íntimos' lograron empatar el marcador gracias a un los goles de Geray Motta (62') y César Sánchez (72').
Alianza Lima venció a Sporting Cristal y clasificó a la gran final del Torneo Sub-18.
De esta forma, los blanquiazules lograron quedarse con la victoria por 4-2 en el marcador global y celebraron tras coronarse campeones del Torneo Clausura Sub-18.
Alianza Lima disputará la gran final del Torneo Sub-18
Tras la victoria, Alianza Lima consiguió quedarse con el segundo campeonato del año y forzó la definición por el título nacional. El cuadro de La Victoria tendrá que enfrentarse ante Sporting Cristal en una serie de ida y vuelta por la gran final del Torneo Sub-18. El equipo que logre vencer en esta etapa conseguirá el boleto para la Copa Libertadores Sub-20.
