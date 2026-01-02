Prensa extranjera destacó a flamante fichaje de Universitario para 2026: "Verticalidad y desborde"

Universitario de Deportes viene reforzando su plantel luego de haber sufrido varias salidas de su equipo. Los cremas buscan armar un plantel competitivo para poder salir tetracampeones de la Liga 1, por ello cerraron la llegada de un habilidoso jugador como su fichaje estrella y ya viene siendo destacado por la prensa extranjera. ¿De quién se trata?

Prensa extranjera destacó a flamante fichaje de Universitario

Uno de los futbolistas que más ilusión ha generado en la hinchada de Universitario es Héctor Fértoli, atacante argentino que llega en condición de préstamo desde Racing de Avellaneda y que se perfila como la principal apuesta del cuadro crema en el actual mercado de fichajes.

La incorporación de este jugador no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a recibir elogios desde la prensa extranjera. De hecho, los primeros comentarios positivos llegaron desde Argentina, donde el portal 'Radio Porlait' resaltó tanto su aporte defensivo como su contribución en ataque, valorando especialmente sus características dentro del campo.

Prensa extranjera elogió a Héctor Fértoli tras su fichaje por Universitario.

“Fértoli proviene de Tigre, donde en su última temporada sumó 19 presencias con 2 goles y una asistencia. En líneas generales, su perfil es de jugador de apoyo ofensivo más que goleador puro; aporta verticalidad y desborde para generar situaciones de gol”, señalaron en su publicación.

Del mismo modo, el citado portal también destacó la gran polifuncionalidad de Héctor Fértoli y señalaron que será un factor fundamental para el esquema del DT Javier Rabanal.

"Fértoli actúa habitualmente como extremo por la izquierda, aunque puede desempeñarse también como interior o mediapunta. Esa polifuncionalidad es un atributo que valoran en Ate, porque el técnico Javier Rabanal busca adaptabilidad táctica para usar variantes del 3-5-2 o sistemas con más amplitud en las bandas", aseguraron.

Héctor Fértoli y sus números en 2025

Héctor Fértoli jugó la temporada 2025 en las filas de Tigre, donde sumó una gran regularidad y llegó a disputar la cantidad de 18 partidos entre todas las competiciones. En dichos compromisos, logró conseguir la suma de 2 goles y brindó una asistencia. No obstante, cabe señalar que no se suele caracterizar por el gol y suele brillar más por su aporte en el juego.