- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Espanyol
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Deportivo Wanka vóley
- Liga Peruana de Vóley
¿Jesús Castillo recibió importante oferta del exterior y dejará Universitario este 2026?
¿Nuevo golpe a Universitario? Se revela que Jesús Castillo recibió importante y tentativa oferta del exterior que lo aleja definitivamente de la escuadra crema para el 2026.
Universitario de Deportes alista lo que será la pretemporada 2026 bajo la dirección de Javier Rabanal. Sin embargo, a pocos días del reencuentro de los tricampeones, se reveló que Jesús Castillo tiene posibilidades de dejar la institución 'merengue' ante una importante oferta del exterior a sus 24 años.
PUEDES VER: Universitario busca remecer el mercado fichando a volante cotizado en 3 millones de euros
¿Jesús Castillo deja Universitario por oferta del exterior?
Según reportó el podcast "Colectivo World", una buena oferta del exterior ha llegado sobre la mesa de Jesús Castillo. El volante que se incorporó a tienda crema a mediados del 2025 se encuentra en una faceta de evaluación, sabiendo que aún tiene contrato vigente con la 'U' hasta la temporada 2028.
"Hay un jugador muy importante en Universitario que tiene una oferta en el extranjero bastante buena. Se puede ir en cualquier momento. Se trata de Jesús Castillo. Tiene cláusula de salida", informó el mencionado podcast.
(VIDEO: Colectivo WORLD)
LÍBERO pudo conocer que el futbolista tiene en mente mantenerse con Universitario de Deportes en busca del tetracampeonato de la Liga 1. Sabiendo que Rodrigo Ureña no seguirá en tienda 'merengue', el protagonismo es absoluto para el volante nacional de 24 años, quien tiene el respaldo absoluto de Javier Rabanal.
Justamente, el estratega español espera entablar una charla con cada uno de los jugadores en lo que será la pretemporada, por lo que conocerá la postura sincera de Jesús Castillo con miras a la presente temporada 2026. El futbolista tuvo un gran rendimiento con los cremas, por lo que su salida significaría un golpe duro para la hinchada 'merengue'.
Valor de mercado de Jesús Castillo
Según el portal "Transfermarkt", Jesús Castillo tiene un valor de mercado de 1 millón de euros a sus 24 años de edad. Es la mejor cifra que ha registrado el volante nacional, sabiendo que consiguió ese número tras su traspaso de Sporting Cristal a Gil Vicente.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90