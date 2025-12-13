0
Diego Rebagliati revela que futbolista de casi medio millón de euros no llegará a Alianza: "Se cayó"

Alianza Lima tenía avanzada las conversaciones con este futbolista internacional. Sin embargo, Diego Rebagliati acaba de confirmar que las negociaciones cayeron.

Diego Medina
Diego Rebagliati confirmó que futbolista internacional no llegará a Alianza Lima.
Diego Rebagliati confirmó que futbolista internacional no llegará a Alianza Lima. | Foto: Los Reba | Carlos Félix - URPI
No es un secreto que Alianza Lima tenía conversaciones avanzadas para dar el batacazo y anunciar por todo lo alto a Darwin Machís. La escuadra blanquiazul dio pasos considerables en la incorporación del atacante venezolano. Sin embargo, todo dio un giro inesperado para impacto de los aficionados.

Darwin Machís no llegará a Alianza Lima

Según pudo informar Diego Rebagliati, las negociaciones entre Alianza Lima y Darwin Machís se cayeron totalmente. Pese a que los hinchas se ilusionaron con la llegada del venezolano de 32 años, finalmente el jugador ha optado por otro propuesta para seguir en el fútbol internacional.

Y es que el comentarista recalca que está muy cerca de ser futbolista de América de Cali, exclub del peruano Luis Ramos en la temporada 2025. El venezolano ahora tendrá una nueva experiencia en un club de nuestro continente, descartando a Alianza Lima en busca de pelear la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la misma Liga 1.

"¿Se cayó un poco Machís? Se cayó del todo. Me dicen que va al América de Cali. Y parece que la 'U' va con todo por Cantero", manifestó Diego Rebagliati en el programa "Los Reba".

Darwin Machís tiene contrato con Universidad Central de Venezuela

El vínculo contractual entre Darwin Machís y Universidad Central de Venezuela finaliza en diciembre del 2025, por lo que llegará libre a cualquier elenco de Sudamérica en este mercado de pases internacional. El extremo confía en sus capacidades y espera rendir al máximo nivel con su presunto club, América de Cali.

¿En qué clubes jugó Darwin Machís?

  • Mineros (Venezuela)
  • Granada (España)
  • Guimaraes (Portugal)
  • Hércules (España)
  • Huesca (España)
  • Leganés (España)
  • Udinese (Italia)
  • Cádiz (España)
  • Juárez (México)
  • Real Valladolid (España)
  • UCV FC (Venezuela)
Darwin Machís

Darwin Machís no llegará a Alianza Lima.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

