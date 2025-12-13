0
¿Vuelve al Perú? Cristian Díaz remece el mercado como DT de tradicional club: "Arrancó el ciclo"

¡Oficial! El exentrenador de Cienciano del Cusco dio el batacazo con su incorporación a un importante club para la temporada 2026. El DT apunta al título nacional.

Solange Banchon
Cristian Díaz fue anunciado como flamante DT de icónico equipo
Cristian Díaz fue anunciado como flamante DT de icónico equipo | Liga 1
¡Atención! En pleno mercado de pases 2026, Cristian Díaz, estratega con pasado en la Liga 1 acaba de asumir oficialmente en una importante escuadra, luego de su reciente paso por Atlético Tembetary de Paraguay. ¿En dónde dirigirá el ex DT de Cienciano del Cusco?

Cristian Díaz fue oficializado como nuevo DT de histórico club para el 2026

El último viernes, Deportivo Madryn de Argentina anunció por todo lo alto la llegada del entrenador de 49 años por todo el 2026, a través de sus redes sociales. De esta manera, tendrá la responsabilidad de hacer que el 'Aurinegro' sea un equipo competitivo y regrese a la máxima división del fútbol argentino.

"¡Arrancó el ciclo Díaz! Esta tarde y acompañado por nuestro presidente Ricardo Sastre, el flamante director técnico Cristian Díaz visitó el estadio Abel Sastre, las instalaciones del club y brindó una conferencia de prensa", precisó la institución en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Cristian Díaz

Cristian Díaz asumió como DT de histórico club argentino para el 2026

Cabe mencionar que, Madryn viene participando de la Primera Nacional (Segunda División de Argentina). El 'Depo' estuvo a un paso de lograr el tan esperado ascenso este 2025, después de perder por un marcador global de 3-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en la final del torneo.

¿Cómo le fue a Cristian Díaz al mando de Atlético Tembetary?

Durante su etapa al mando de Atlético Tembetary, Cristian Díaz apenas pudo conseguir 1 triunfo, 3 empates y 8 derrotas en 12 encuentros oficiales. Bajo ese complicado escenario, la directiva de 'Los Rojiverdes' acordó su salida el 28 de julio del presente año. El DT apenas duró aproximadamente 4 meses con el buzo del elenco paraguayo.

¿A qué clubes ha dirigido Cristian Díaz?

Esta es la trayectoria profesional del DT argentino a lo largo de su carrera.

  • Independiente (Argentina)
  • Deportes Iquique (Chile)
  • Universidad San Martín de Porres (Perú)
  • Olimpo (Argentina)
  • Quilmes (Argentina)
  • Santa Tecla (Honduras)
  • Jorge Wilstermann (Bolivia)
  • Royal Pari (Bolivia)
  • The Strongest (Bolivia)
  • Deportivo Morón (Argentina)
  • Cienciano (Perú)
  • Atlético Tembetary (Paraguay)

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

