Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre: programación, horarios y dónde ver

Los partidos de fútbol que se realizarán hoy, sábado 13 de diciembre. Hay acción en las principales ligas del mundo, además, se disputará la final de la Liga Argentina entre Racing contra Estudiantes de La Playa. Horarios y canales de TV para ver en vivo los duelos.

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Hora Partido Canal 15:00 Universitario vs. Alianza Lima Movistar Deportes y América TV

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Hora Partido Canal 19:00 Racing vs. Estudiantes ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Intercontinental FIFA

Hora Partido Canal 12:00 Flamengo vs Pyramids DirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 9:30 Borussia M'gladbach vs. Wolfsburgo Disney Plus 9:30 Eintracht Fráncfort vs. Augsburgo Disney Plus 9:30 Hoffenheim vs. Hamburgo Disney Plus 9:30 St. Pauli vs. Heidenheim Disney Plus 12:30 Bayer Leverkusen vs. Colonia Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 10:00 Chelsea vs. Everton ESPN y Disney Plus 10:00 Liverpool vs. Brighton Disney Plus 12:30 Burnley vs. Fulham ESPN y Disney Plus 15:00 Arsenal vs. Wolves ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 08:00 Atlético Madrid vs. Valencia DirecTV Sports 10:15 Mallorca vs. Elche ESPN 2 y Disney Plus 12:30 Barcelona vs. Osasuna DirecTV Sports 15:00 Getafe vs. Espanyol DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 11:00 Stade Rennais vs. Brest ESPN 4 y Disney Plus 13:00 Metz vs. PSG ESPN 2 y Disney Plus 15:05 Paris FC vs. Toulouse ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 9:00 Torino vs. Cremonese ESPN 4 y Disney Plus 12:00 Parma vs. Lazio Disney Plus 14:45 Atalanta vs. Cagliari Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Horarios Partidos Canales 7:05 Al Batin vs. Al Adalah 7:25 Al Jabalain vs. Al Diriyah 9:50 Al Zulfi vs Al Arabi

Partidos de hoy por la Liga de Australia

Horarios Partidos Canales 1:00 WS Wanderers vs. Brisbane Roar Bet365 3:35 Melbourne Victory vs. Adelaide United Bet365 5:45 Perth Glory vs. Sydney FC Bet365 21:00 Wellington Phoenix vs. Newcastle Jets Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Hora Partido Canal 16:30 San Jose vs. Universitario de Vinto Bet365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

Hora Partido Canal 17:00 Atlético Nacional vs. Independiente Medellín Bet365 y Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Hora Partido Canal 21:00 Alajuelense vs. Liberia 1xBet

Partidos de hoy por la LigaPro

Horarios Partidos Canales 15:30 Delfín vs. Aucas Zapping y El Canal del Fútbol 15:30 Macará vs. Dep. Cuenca Zapping y El Canal del Fútbol

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Hora Partido Canal 20:00 Motagua vs. Real España Bet 365

Partidos de hoy por la Liga Primera de Nicaragua

Hora Partido Canal 20:00 Managua vs. Diriangén

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

Horarios Partidos Canales 10:30 Casa Pia vs. Gil Vicente GOLTV 13:00 Rio Ave vs. Vitória Guimaraes GOLTV 15:30 Sporting Club vs. AFS GOLTV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.