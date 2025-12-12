0
Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre: programación, horarios y dónde ver

Programación de los partidos que se realizarán hoy sábado 13 de diciembre. Tenemos acción en la Liga Argentina, Liga de Australia, LaLiga, Serie A, Ligue 1 y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy sábado 13 de diciembre
Programación de partidos que se realizarán hoy sábado 13 de diciembre
Los partidos de fútbol que se realizarán hoy, sábado 13 de diciembre. Hay acción en las principales ligas del mundo, además, se disputará la final de la Liga Argentina entre Racing contra Estudiantes de La Playa. Horarios y canales de TV para ver en vivo los duelos.

Hora y canal del Universitario vs. Alianza Lima por la final de la Liga Femenina?

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HoraPartidoCanal
15:00Universitario vs. Alianza LimaMovistar Deportes y América TV

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
19:00Racing vs. EstudiantesESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Intercontinental FIFA

HoraPartidoCanal
12:00Flamengo vs PyramidsDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30Borussia M'gladbach vs. WolfsburgoDisney Plus
9:30Eintracht Fráncfort vs. AugsburgoDisney Plus
9:30Hoffenheim vs. HamburgoDisney Plus
9:30St. Pauli vs. HeidenheimDisney Plus
12:30Bayer Leverkusen vs. ColoniaDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
10:00Chelsea vs. Everton ESPN y Disney Plus
10:00Liverpool vs. BrightonDisney Plus
12:30Burnley vs. FulhamESPN y Disney Plus
15:00Arsenal vs. WolvesESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
08:00Atlético Madrid vs. ValenciaDirecTV Sports
10:15Mallorca vs. ElcheESPN 2 y Disney Plus
12:30Barcelona vs. OsasunaDirecTV Sports
15:00Getafe vs. EspanyolDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Stade Rennais vs. BrestESPN 4 y Disney Plus
13:00Metz vs. PSGESPN 2 y Disney Plus
15:05Paris FC vs. ToulouseESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
9:00Torino vs. CremoneseESPN 4 y Disney Plus
12:00Parma vs. LazioDisney Plus
14:45Atalanta vs. CagliariDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
7:05Al Batin vs. Al Adalah
7:25Al Jabalain vs. Al Diriyah
9:50Al Zulfi vs Al Arabi

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
1:00WS Wanderers vs. Brisbane RoarBet365
3:35Melbourne Victory vs. Adelaide UnitedBet365
5:45Perth Glory vs. Sydney FCBet365
21:00Wellington Phoenix vs. Newcastle JetsBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
16:30San Jose vs. Universitario de VintoBet365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HoraPartidoCanal
17:00Atlético Nacional vs. Independiente MedellínBet365 y Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Alajuelense vs. Liberia1xBet

Partidos de hoy por la LigaPro

HorariosPartidosCanales
15:30Delfín vs. AucasZapping y El Canal del Fútbol
15:30Macará vs. Dep. CuencaZapping y El Canal del Fútbol

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HoraPartidoCanal
20:00Motagua vs. Real EspañaBet 365

Partidos de hoy por la Liga Primera de Nicaragua

HoraPartidoCanal
20:00Managua vs. Diriangén

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
10:30Casa Pia vs. Gil VicenteGOLTV
13:00Rio Ave vs. Vitória Guimaraes GOLTV
15:30Sporting Club vs. AFSGOLTV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

