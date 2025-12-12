Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre: programación, horarios y dónde ver

Los partidos de fútbol que se realizarán hoy, sábado 13 de diciembre. Hay acción en las principales ligas del mundo, además, se disputará la final de la Liga Argentina entre Racing contra Estudiantes de La Playa. Horarios y canales de TV para ver en vivo los duelos.
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Universitario vs. Alianza Lima
|Movistar Deportes y América TV
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Racing vs. Estudiantes
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Intercontinental FIFA
|Hora
|Partido
|Canal
|12:00
|Flamengo vs Pyramids
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Borussia M'gladbach vs. Wolfsburgo
|Disney Plus
|9:30
|Eintracht Fráncfort vs. Augsburgo
|Disney Plus
|9:30
|Hoffenheim vs. Hamburgo
|Disney Plus
|9:30
|St. Pauli vs. Heidenheim
|Disney Plus
|12:30
|Bayer Leverkusen vs. Colonia
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Chelsea vs. Everton
|ESPN y Disney Plus
|10:00
|Liverpool vs. Brighton
|Disney Plus
|12:30
|Burnley vs. Fulham
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Arsenal vs. Wolves
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Atlético Madrid vs. Valencia
|DirecTV Sports
|10:15
|Mallorca vs. Elche
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:30
|Barcelona vs. Osasuna
|DirecTV Sports
|15:00
|Getafe vs. Espanyol
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Stade Rennais vs. Brest
|ESPN 4 y Disney Plus
|13:00
|Metz vs. PSG
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:05
|Paris FC vs. Toulouse
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Torino vs. Cremonese
|ESPN 4 y Disney Plus
|12:00
|Parma vs. Lazio
|Disney Plus
|14:45
|Atalanta vs. Cagliari
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:05
|Al Batin vs. Al Adalah
|7:25
|Al Jabalain vs. Al Diriyah
|9:50
|Al Zulfi vs Al Arabi
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1:00
|WS Wanderers vs. Brisbane Roar
|Bet365
|3:35
|Melbourne Victory vs. Adelaide United
|Bet365
|5:45
|Perth Glory vs. Sydney FC
|Bet365
|21:00
|Wellington Phoenix vs. Newcastle Jets
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:30
|San Jose vs. Universitario de Vinto
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
|Bet365 y Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Alajuelense vs. Liberia
|1xBet
Partidos de hoy por la LigaPro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Delfín vs. Aucas
|Zapping y El Canal del Fútbol
|15:30
|Macará vs. Dep. Cuenca
|Zapping y El Canal del Fútbol
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Motagua vs. Real España
|Bet 365
Partidos de hoy por la Liga Primera de Nicaragua
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Managua vs. Diriangén
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Casa Pia vs. Gil Vicente
|GOLTV
|13:00
|Rio Ave vs. Vitória Guimaraes
|GOLTV
|15:30
|Sporting Club vs. AFS
|GOLTV
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.