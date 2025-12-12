¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Medellín y qué canal transmite la final de Copa Colombia?

Atlético Nacional vs. Medellín se enfrentan este sábado 13 de diciembre, desde el Estadio Atanasio Girardot, en un partido correspondiente a la final de ida de la Copa Colombia 2025. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este clásico.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Medellín?

Si te gusta ver los partidos del fútbol colombiano y deseas sintonizar el partido entre Atlético Nacional vs. Medellín, por la primera final de la Copa Colombia 2025, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 16:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Atlético Nacional vs. Medellín: canales de transmisión

La primera final de la Copa Colombia 2025 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín podrá verse en territorio colombiano por la señal de Win Sports, que emitirá el juego EN VIVO. Para quienes opten por seguirlo por internet, el duelo estará disponible en Win Play vía streaming. En Estados Unidos, la emisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz USA.

Atlético Nacional vs. Medellín por la final de ida de la Copa Colombia 2025

Será la séptima vez en lo que va del 2025 en la que los clubes Atlético Nacional e Independiente Medellín se vean las caras. De acuerdo al historial de este año, el 'Verdolaga' ha ganado en dos oportunidades, el empate se dio en cuatro ocasiones y el 'DIM' nunca pudo ganar.

Para llegar a esta instancia, Atlético Nacional tuvo que dejar en el camino a otro clásico rival: el América de Cali, club al que venció con un global de 6-3. Por su parte, Medellín hizo su tarea en semifinales eliminando a Envigado con un marcador de 2-1.