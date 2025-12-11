Junior vs Tolima EN VIVO vía Win Sports+: a qué hora juega y dónde ver Final Liga BetPlay 2025

Llegó el momento de ver la gran final de ida de la Liga BetPlay 2025 entre Junior vs Tolima en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Ambos elencos lucharán partido a partido para llegar a estas instancias, pero solo uno se alzará con el trofeo. Vive este emocionante encuentro este viernes 12 de diciembre a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT) con la transmisión de Win Sports+.

Durante el cuadrangular de la Liga BetPlay 2025, Junior terminó como líder del grupo A con 11 unidades tras tener como rivales a América de Cali, Atlético Nacional e Independiente de Medellín (DIM). El cuadro del 'Tiburón' registró tres victorias, dos empates y una derrota; lo que significó un buen rendimiento en esta etapa del torneo.

En el caso de Deportes Tolima, tuvo una mejor puntuación que Junior en el cuadrangular. El cuadro 'Vinotinto y Oro' cerró el certamen de manera invicta con cuatro victorias y dos empates. Un total de 14 unidades al tener como contrincantes a Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Fortaleza.

En los últimos cuatro encuentros de Junior y Tolima, 'Los Pijaos' tuvieron un mejor rendimiento en enfrentamientos directos, por lo que tienen un mayor margen de probabilidad de quedarse con el magno trofeo. Sin embargo, Junior se ha mostrado fuerte en casa en los últimos encuentros, cosechando cuatro triunfos consecutivos que le valió para liderar el campeonato.

¿Cuándo juega Junior vs Tolima?

El partido entre Junior vs Deportes Tolima por la ida de la final de la Liga BetPlay 2025 se llevará a cabo este viernes 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Ambas escuadras terminaron como líderes en sus respectivos grupos, por lo que ahora definirán al campeón en choques de ida y vuelta.

¿A qué hora juega Junior vs Tolima?

La final ida entre Junior vs Tolima inicia a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas

Junior anuncia la final de ida ante Tolima por la Liga BetPlay 2025.

¿Dónde ver Junior vs Tolima EN VIVO?

El compromiso entre Junior vs Tolima por la ida de la final de la Liga BetPlay 2025 se verá por la señal en vivo de Win Sports+ para todo el territorio colombiano. De igual manera, puedes seguir el cotejo vía ONLINE GRATIS en el minuto a minuto de Libero.pe.

Entradas Junior vs Tolima

Estos son los precios de entrada para el partido entre Junior vs Tolima por la ida de la final de la Liga BetPlay 2025:

Occidental: 150 mil pesos

Oriental: 80 mil pesos

Norte: 50 mil pesos

Sur: 50 mil pesos

La moneda corresponde al peso colombiano.

Entradas para Junior vs Tolima.

Junior vs Tolima: pronóstico y cuotas

Sobre el papel, Junior se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Deportes Tolima en este encuentro de ida por la final de la Liga BetPlay 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS JUNIOR EMPATE DEPORTES TOLIMA Betsson 1.88 3.35 4.15 Betano 1.90 3.35 4.45 Bet365 1.85 3.30 4.33 1XBet 1.88 3.28 4.25 Doradobet 1.87 3.25 4.33

Posibles alineaciones de Junior vs Tolima

Junior: Silveira; Guerrero, Baez, Peña, Suárez; Didier Moreno, Celis; Enamorado, Chará, Rivas; Paiva.

Tolima: Neto; Hurtado; Torres, Angulo, Hernández; Nieto, Guzmán; González, Pérez, Mauricio González; Parra.

Últimos 5 partidos entre Junior vs Tolima