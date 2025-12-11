¿A qué hora juega Junior vs Tolima y dónde ver EN VIVO la final de ida de la Liga BetPlay?

Llegó la llave decisiva. Junior vs Tolima se enfrentan este viernes 12 de diciembre por la ida de la gran final de la Liga BetPlay 2025. Ambos elencos buscan seguir en su mejor ritmo logrado en el cuadrangular y quedarse con la victoria en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para poder encaminarse hacia el título.

¿A qué hora juega Junior vs Tolima?

A continuación, te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún punto del partido entre Junior vs Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay 2025:

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p. m.

México y Centroamérica: 7:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p. m.

¿Dónde ver Junior vs Tolima EN VIVO?

La final de ida entre Junior vs Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay 2025 contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de RCN y Win+ Fútbol para todo el territorio colombiano. Por su parte, si deseas verlo de forma ONLINE podrá ser sintonizado por vía streaming mediante Win Play.

Junior vs Tolima: canales de transmisión de la final

Si quieres ver el partido entre Junior vs Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay 2025 EN VIVO ONLINE GRATIS tendrás que estar atento a los siguiente canales de transmisión:

Colombia: RCN, Win+ Fútbol y Win Play.

Chile: RCN.

Ecuador: RCN.

Perú: RCN.

Venezuela: RCN.

Puerto Rico: Fanatiz USA.

México y Centroamérica: RCN.

Estados Unidos: Fanatiz USA y RCN.

Previa del Junior vs Tolima por la final de la Liga BetPlay 2025

Junior iniciará esta llave definitoria como local, donde buscará apoyarse en el calor de su hinchada para poder encaminarse hacia el título. El 'Tiburón' ha logrado demostrar un gran estado de forma tras terminar como líder del cuadrangular A con 11 puntos.

Junior logró llegar como líder y quiere encaminarse hacia el título.

El elenco de Barranquilla buscará reponerse del golpe de la derrota por 2-1 ante Independiente Medellín y seguir su gran momento, donde encadenan 2 victorias y 2 empates en los últimos 5 partidos. Para ello, esperan apoyarse en los goles de su Steven Rodríguez, su máximo artillero con 7 goles.

Por su parte, Tolima también terminó como líder en solitario del Grupo B donde sumó 14 unidades. El elenco de la visita terminó el cuadrangular como invicto, consiguiendo cuatro victorias y dos empates.

Tolima buscará sacar ventaja para cerrar la llave en casa.

Los 'Pijaos' tendrán la necesidad de sacar un gran resultado en condición de visita para poder cerrar la llave en casa con broche de oro. De esta forma, esperan contar con la presencia goleadora de su máxima figura Adrián Parra, delantero que suma 6 goles y dos asistencias.