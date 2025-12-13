Racing vs Estudiantes EN VIVO por final de la Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver

El continente sudamericano se paraliza para vivir un emocionante espectáculo deportivo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Racing vs Estudiantes tienen todo listo por la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El choque dará inicio a partir de las 19:00 horas locales de Perú, asimismo la transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN.

Antesala del partido Racing vs Estudiantes por final de la Liga Profesional

Racing va por la gloria en la Liga Profesional. El cuadro de Gustavo Costas llegó hasta esta instancia luego de dejar en el camino a Boca Juniors por las semifinales. Adrián 'Maravilla' Martínez se encargó de darle la victoria a 'El Primer Grande' sobre los 75 minutos y ahora están a un paso de quedarse con el título de la liga argentina.

Racing superó a Boca por semis de la Liga Profesional 2025

Según reportes de la prensa extranjera la única duda en el once es la presencia de Facundo Mura o Gastón Martirena en defensa. De otro lado, el comando técnico prepara los regresos de Santiago Sosa y Santiago Solari desde el arranque para darle mayor proyección ofensiva a la 'Academia'.

Gustavo Costas, técnico de Racing se pronunció luego de su reciente victoria por la mínima sobre el 'Xeneize' y valoró de gran manera la actitud de sus dirigidos para vencer al elenco de Claudio Úbeda. Así también, aseguró que el plantel está mentalizado en quedarse con el trofeo de campeones.

"Después del segundo tiempo, jugamos un partidazo. Estoy muy contento, este equipo se tira de cabeza y se merece todo esto. Nos falta un partido muy difícil, pero la verdad estoy muy orgulloso. Yo quiero que Racing gane, tenemos eso en la cabeza", expresó en conferencia de prensa.

Estudiantes La Plata, por su parte, accedió a la gran final de este prestigioso torneo, luego de vencer con gol agónico de Tiago Palacios a Gimnasia y Esgrima. El 'Pincha' sufrió más de la cuenta para poner su nombre en esta instancia, y ahora buscarán quedar en la historia de la competición. La gran novedad será la vuelta de una de sus figuras más destacadas en el ataque como Guido Carrillo quien fue expulsado ante Tigre.

Estudiantes La Plata derrotó a Gimnasia y avanzó a la final de la Liga Profesional

¿Cuándo juega Racing vs Estudiantes?

Según la programación oficial de la Liga Profesional 2025, Racing vs Estudiantes se enfrentarán este sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Racing vs Estudiantes?

El choque entre la 'Academia' y el 'Pincha' por la final de la Liga Profesional 2025 quedó pactado para jugarse a partir de las 19:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de Argentina.

México: 18:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

¿Dónde ver Racing vs Estudiantes EN VIVO?

Sigue de cerca el minuto a minuto del partido, Racing vs Estudiantes EN VIVO y EN DIRECTO por la final de la Liga Profesional 2025 a través de las señales de ESPN y TNT Sports. Además, Líbero.pe te llevará las incidencias, goles y resumen.

Argentina: TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina

Bolivia: ESPN2, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Sur

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: ESPN Chile, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN2, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Sur

Ecuador: ESPN2, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Sur

México: ESPN2 México, Fanatiz Mexico

Perú: ESPN2, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Sur

Paraguay: ESPN2, TyC Sports Internacional

Uruguay: ESPN2, TyC Sports Internacional

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Venezuela: ESPN2, TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Sur, inter

Racing vs Estudiantes: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Racing es favorito para ganar el partido ante Estudiantes por la final del Clausura de la Liga Profesional 2025.

Casas de Apuestas Racing Empate Estudiantes Betsson 2.58 2.98 3.05 Betano 2.55 2.85 3.30 Bet365 2.57 2.70 3.20 1XBET 2.50 2.90 3.10 Coolbet 2.50 2.90 3.25 Doradobet 2.50 2.90 3.14

Racing vs Estudiantes: alineaciones posibles

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura/Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara.

Facundo Cambeses; Facundo Mura/Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

Racing: últimos 5 partidos

Boca Juniors 0-1 Racing

Racing 0-0 Tigre

Racing 3-2 River Plate

Newell's Old Boys 0-1 Racing

Racing 1-0 Defensa y Justicia

Estudiantes: últimos 5 partidos

Gimnasia y Esgrima La Plata 0-1 Estudiantes La Plata

Central Córdoba 0-1 Estudiantes La Plata

Rosario Central 0-1 Estudiantes La Plata

Estudiantes La Plata 1-2 Argentinos Juniors

Tigre 1-0 Estudiantes La Plata

¿Dónde jugarán Racing vs Estudiantes?

El Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, ubicado en Argentina, será el escenario principal donde se midan las escuadras de Racing vs Estudiantes por la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Aquel recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir 30.000 espectadores.