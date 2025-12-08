Racing vs Estudiantes por Final del Torneo Clausura: fecha, día, hora y canal confirmado

Momento del duelo decisivo entre Racing vs Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025. Ambos elencos se verán cara a cara en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, siendo a partido único para definir al campeón del certamen argentino. Conoce el día, hora y canal de transmisión de este encuentro de alto nivel.

¿Cuándo juega Racing vs Estudiantes por la Final?

Las escuadras de Racing y Estudiantes jugarán la final del Torneo Clausura 2025 el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ambos elencos llegan motivados tras superar las llaves anteriores, pero solo uno podrá hacerse con el trofeo.

¿A qué hora juega Racing vs Estudiantes?

Este encuentro entre la 'Academia' y el 'Pincharrata' inicia a partir de las 19:00 hora peruana (21:00 horas de Argentina). De igual manera te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mudo:

México: 18:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas

Venezuela, Bolivia: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21:00 horas

Racing y Estudiantes clasificaron a la final del Torneo Clausura 2025.

Canal para ver Racing vs Estudiantes por la Final del Torneo Clausura 2025

La transmisión del partido entre Racing vs Estudiantes por la Final del Torneo Clausura 2025 se verá por las señales de ESPN Premium o TNT Sports en territorio argentino. En Latinoamérica, podrás sintonizarlo vía Disney Plus a través de tu teléfono móvil, PC y SmarTV. Si eres de Estados Unidos, el canal a sintonizar es TyC Sports por DirecTV.

Ganador de Racing vs Estudiantes jugará el Trofeo de Campeones

Si bien ahora se definirá al campeón del Torneo Clausura 2025, el ganador de este choque deberá reservarse para el siguiente compromiso ante Platense (Campeón del Apertura) por el Trofeo de Campeones. Dicho cotejo se disputará el próximo sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás en un horario aún por confirmar.