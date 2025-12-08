0

Racing vs Estudiantes por Final del Torneo Clausura: fecha, día, hora y canal confirmado

Llave confirmada entre Racing vs Estudiantes por la Final del Torneo Clausura 2025 a disputarse en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Diego Medina
Racing y Estudiantes definen al campeón del Torneo Clausura 2025.
Racing y Estudiantes definen al campeón del Torneo Clausura 2025. | Foto: AFA
COMPARTIR

Momento del duelo decisivo entre Racing vs Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025. Ambos elencos se verán cara a cara en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, siendo a partido único para definir al campeón del certamen argentino. Conoce el día, hora y canal de transmisión de este encuentro de alto nivel.

Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO por Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Estudiantes venció 1-0 a Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

¿Cuándo juega Racing vs Estudiantes por la Final?

Las escuadras de Racing y Estudiantes jugarán la final del Torneo Clausura 2025 el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ambos elencos llegan motivados tras superar las llaves anteriores, pero solo uno podrá hacerse con el trofeo.

¿A qué hora juega Racing vs Estudiantes?

Este encuentro entre la 'Academia' y el 'Pincharrata' inicia a partir de las 19:00 hora peruana (21:00 horas de Argentina). De igual manera te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mudo:

  • México: 18:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 20:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21:00 horas
Racing vs Estudiantes

Racing y Estudiantes clasificaron a la final del Torneo Clausura 2025.

Canal para ver Racing vs Estudiantes por la Final del Torneo Clausura 2025

La transmisión del partido entre Racing vs Estudiantes por la Final del Torneo Clausura 2025 se verá por las señales de ESPN Premium o TNT Sports en territorio argentino. En Latinoamérica, podrás sintonizarlo vía Disney Plus a través de tu teléfono móvil, PC y SmarTV. Si eres de Estados Unidos, el canal a sintonizar es TyC Sports por DirecTV.

Ganador de Racing vs Estudiantes jugará el Trofeo de Campeones

Si bien ahora se definirá al campeón del Torneo Clausura 2025, el ganador de este choque deberá reservarse para el siguiente compromiso ante Platense (Campeón del Apertura) por el Trofeo de Campeones. Dicho cotejo se disputará el próximo sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás en un horario aún por confirmar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Alianza Lima y los posibles rivales en Fase 1 de la Copa ibertadores 2026 tras ser Perú 4

  2. ¿Alianza Lima? Luis Ramos muy cerca de confirmar su fichaje por importante club: "Transferido"

  3. André Carrillo fue calificado con firmeza por medio brasileño tras partido: "Sin..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano