Sekou Gassama mandó sorpresivo mensaje tras firmar con la U y cuestionamientos de hinchas

Luego de conseguir el tricampeonato, Universitario ahora se enfoca en la temporada 2026 donde luchará por conseguir el ‘Tetra’, además de llegar lejos en la Copa Libertadores al quedar como Perú 1. En ese contexto, y a poco de finalizar el año, el club crema sorprendió al anunciar a Sekou Gassama como su flamante ‘9’ extranjero.

A través de sus redes sociales, la ‘U’ presentó al delantero con experiencia internacional que llega para potenciar la ofensiva del conjunto merengue. El nuevo jugador, que cuenta con una trayectoria amplia en el fútbol europeo y africano, dejó un video horas después de ser oficializado.

Sekou Gassama se convirtió en flamante refuerzo de Universitario

“Hola cremas, estoy listo para demostrar mi garra con la camiseta más grande de Perú. Nos vemos pronto”, dijo Sekou Gassama en un reciente video que se difundió, generando diversas reacciones en los hinchas que esperan que pueda estar a la altura de las exigencias del vigente campeón de la Liga 1.

El delantero de nacionalidad senegalesa llegó en reemplazo de Diego Churín, quien dejó de ser parte del plantel luego de una temporada irregular en el cuadro crema. El club merengue busca reforzarse con futbolistas que no solo rindan en el torneo local, sino que también aporten experiencia a nivel internacional.

De esta manera, Universitario de Deportes suma a un nuevo elemento a sus filas luego de la llegada del zaguero argentino, Caín Fara, quien integra el equipo del entrenador Javier Rabanal.

Sekou Gassama: clubes en los que jugó