El inesperado mensaje de César Inga a Christian Cueva que sorprendió a hinchas: "Mucho..."
César Inga, figura de Universitario, captó la atención de los hinchas con mensaje para Christian Cueva, quien firmó por Juan Pablo II College.
La Liga 1 2025 terminó y los futbolistas disfrutan de sus vacaciones, para luego iniciar el 2026 con la pretemporada. En medio de este descanso, el futbolista de Universitario de Deportes, César Inga, captó la atención de sus seguidores en redes sociales con una publicación junto a Christian Cueva.
Cabe mencionar que el popular ‘Aladino’ regresó al campeonato local con la camiseta de Juan Pablo II College, luego de su paso por Emelec de Ecuador, generando diversas reacciones en la hinchada. El volante nacional espera recuperar su mejor versión en su nuevo club con el que luchará por los objetivos.
César Inga y su particular publicación junto a Christian Cueva
De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, César Inga mostró una fotografía en la que sale al lado de Christian Cueva, con quien al parecer lleva una buena comunicación. A través de un mensaje, que estuvo acompañado de emojis de balón y un chocolate, mostró su admiración hacia él: “Mucho 10”.
La publicación de César Inga junto a Christian Cueva
El jugador de la ‘U’ no dudó en sacarse la foto con ‘Aladino’ durante un evento, captando así la atención de los cibernautas. Cabe mencionar que ambos deportistas son dos de los jugadores más destacados del balompié nacional, siendo llamados a la selección peruana por sus importantes actuaciones.
Actualmente, el experimentado mediocampista se encuentra un poco lejos de volver a ser convocado a la Blanquirroja. Caso distinto es para el polifuncional de la ‘U’, quien ha sido considerado en la última parte de las Eliminatorias 2026.
Christian Cueva: clubes en los que jugó
- Universidad San Martín
- Universidad César Vallejo
- Unión Española
- Rayo Vallecano
- Alianza Lima
- Deportivo Toluca
- Sao Paulo
- FC Krasnodar
- Santos FC
- Pachuca
- Yeni Malatyaspor
- Al Fateh
- Cienciano
- Emelec
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90