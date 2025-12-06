César Inga sorprendió al hablar sobre su futuro con Universitario: "A un paso de salir"

El mercado de fichajes ha generado gran expectativa en el fútbol peruano debido a los refuerzos que llegan para importantes clubes. Uno de los que anunció la salida de sus jugadores es Universitario y todavía podrían sorprender con la despedida de uno de los futbolistas que más logró destacarse en el Torneo Clausura 2025.

Jugador que fue uno de los más destacados del cierre de temporada anunció que a pesar de que está feliz en el equipo crema, su sueño es salir al extranjero a seguir creciendo futbolísticamente y no descarta su salida en el mercado actual.

Figura de Universitario no descarta su salida para el 2026

Todas las expectativas están puestas en Universitario y lo que pueda ser capaz de hacer para conseguir el tetracampeonato el próximo año. El club espera grandes refuerzos para el próximo año, pero con ello también vendría la salida de algunos futbolistas, tal es el caso de Sebastián Britos y Diego Churín.

César Inga se convirtió en una pieza fundamental en el once titular de Jorge Fossati, pero el jugador cree estar listo para afrontar nuevos retos en el exterior. "Yo creo que sí, porque Universitario me abrió muchas puertas, me abrió la selección y ahora estoy a un paso de salir afuera. Si se da, no sé, ahora o cuando se tenga que dar, feliz. Pero sí, la mejor decisión fue venir a Universitario", sostuvo Inga para 'Entre ceja y ceja'.

(Video: Entre ceja y ceja)

Como se recuerda, el futuro de César Inga estuvo vinculado a la liga mexicana, así como también al fútbol italiano con el Napoli; sin embargo, todavía no existe una posibilidad en concreto y el futbolista no está apresurado en dejar Universitario, ya que su presente es el club crema.

¿Cuál es el valor de César Inga?

César Inga llegó a Universitario de Deoprtes procediente de AD Tarma y tras sus destacadas actuaciones, su valor incrementó y actualmente tiene un costo de 1,50 mill. euros según el portal de Transfermarket.