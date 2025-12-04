Rodrigo Ureña no llegó a un acuerdo con Universitario para renovar contrato: "Se acabó"

Universitario y Rodrigo Ureña se reunieron para negociar la renovación de contrato con miras a las próximas temporadas en Ate. Si bien el volante chileno tiene un vínculo hasta fines del 2026, la idea era extender el lazo con algunas mejoras económicas y/o contractuales. Sin embargo, ambos bandos no llegaron a un acuerdo y genera alerta en tienda 'merengue'.

Rodrigo Ureña no extendió su contrato con Universitario

Según informó el periodista Gustavo Peralta, en estos días hubo una reunión entre los directivos de Universitario y el entorno de Rodrigo Ureña. La intensión era hablar para llegar a un acuerdo a poco del cierre del 2025, con la esperanza de que el volante chileno se mantenga en el club crema.

No obstante, a la fecha, no hay ninguna chance de que Rodrigo Ureña firme contrato con Universitario para que se quede por más temporada. El mencionado periodista indica que no hay mejoras en cuanto a la renovación, por lo que, de momento, no hay acuerdo entre ambos bandos. Ante ello, crece la posibilidad de que el mediocampista acepte cualquier oferta del exterior.

"Desde el lado de Ureña dicen que ya no hay ya ninguna posibilidad de extender el vínculo. Lo pongo entre comillas y condicional, porque puede ser que todo cambie y la 'U' le diga para conversar y haga cambiar el parecer. El contrato está vigente, mientras el libro de pases esté abierto todo puede pasar. Puede venir un club, paga la cláusula y se acabó", informó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.

¿Rodrigo Ureña dejará Universitario tras no llegar a un acuerdo en la extensión de contrato?

De momento, Rodrigo Ureña se mantendrá en Universitario de Deportes hasta el término de su contrato (diciembre 2026), por lo que sigue comprometido en busca del tetracampeonato con los 'merengues'. Sin embargo, solo podría salir de la 'U' en caso un elenco del exterior pague la cláusula de salida y opte por fichar al volante chileno de 32 años.