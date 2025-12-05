Estuvo 222 días lesionado y puede ser el flamante fichaje de Universitario por pedido de Fossati

El mercado de pases de Universitario está sorprendiendo a más de uno. Si bien los cremas aún no confirmaron a una incorporación, los nombres de sus posibles refuerzos empiezan a tener eco. Este es el caso de Abel Hernández.

El delantero uruguayo es una de las figuras de Liverpool de Uruguay, donde es el goleador y principal figura del torneo, por ello fue vinculado con Universitario y Alianza Lima.

En PBO Campeonísimo, Gustavo Peralta contó que Abel Hernández, un nombre que gusta a Jorge Fossati, no está descartado por completo. El estratega uruguayo considera que el ex Peñarol es el atacante que tanto esperan los hinchas.

Si bien al comienzo en Universitario no veían con buenos ojos ir por Abel Hernández, el panorama cambió. Según detalló el comunicador, Álvaro Barco no descarta realizar los trámites para incorporar al atacante de 35 años.

"Ya no es que hay un no rotundo en la 'U', no quiere decir que llega, pero no hay un no rotundo por Abel Hernández. A Álvaro Barco, que tiene otras opciones y está analizando, que consideran que están ahí fuertes de Uruguay y Argentina, pero él no puede negar que Abel tuvo un año importante en el fútbol uruguayo", indicó Peralta.

"Le parece un jugador interesante, pero también hay jugadores que él (Barco) está analizando y le parece mucho más interesantes. En caso, si hay una situación en la mesa de que Fossati dice que quiere sí o sí a Abel Hernández, ya no les parece una locura", agregó.

Abel Hernández estuvo lesionado por 222 días

Analizando los registros de Abel Hernández en Transfermarkt, se aprecia que en la temporada 2024, el jugador uruguayo estuvo 222 días lesionado.

De 03/04/2024 hasta 06/10/2024, el jugador estuvo lesionado por una lesión en el muslo. En total pasó 187 días sentido.

El 28/01/2024 hasta 02/03/2024, el delantero presentó una lesión y estuvo alejado de las canchas por 35 días.

Es importante señalar que en este 2025, Abel Hernández no presentó una lesión y estuvo presente cada vez que fue requerido por su equipo.