Volante que fue pedido para Alianza y Universitario decidió firmar hasta el 2027 con Cristal

Sporting Cristal no quiere volver a cometer el error de dejar ir a uno de sus mejores jugadores, por lo que ha decidido renovar el contrato de Martín Távara hasta el 2027. El volante, quien estuvo en la mira de Alianza Lima y Universitario de Deportes, ahora seguirá en el equipo celeste por temporadas más.

PUEDES VER: Universitario sufrió goleada ante Cristal y perdió toda chance de ser campeón nacional

Volante fue pedido para Alianza y sondeado en Universitario pero ahora firmó hasta 2027 con Cristal

Según informó el periodista Percy Ramos de L1MAX, Távara seguirá siendo jugador de Cristal por dos temporadas más, por lo que su permanencia en el cuadro celeste está asegurada.

"Renovó hasta el año 2027", mencionó el comunicador en medio del partido entre Alianza Lima y Cristal por la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1.

Para el equipo celeste, el rendimiento de Martín Távara ha sido más que satisfactorio, por lo que han decidido ofrecerle un nuevo contrato con 2 años adicionales de vigencia.

Martín Távara renovó con Sporting Cristal hasta el 2017 a pesar de estar sondeado para Alianza Lima y Universitario.

Es importante mencionar que a mediados del 2025, Alianza Lima y Universitario se interesaron en el mediocampista de 26 años debido a su buen desempeño en el centro de la cancha.

Durante esta temporada, Távara jugó 3 campeonatos a nivel nacional e internacional. Participó en el Torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores.

Por el torneo peruano disputó 30 partidos en total y logró anotar 5 goles. Mientras que, por la 'Gloria Eterna', jugó 6 encuentros anotando solo 1 gol. Su buen rendimiento vistiendo la camiseta de Cristal le sirvió para ser convocado a la selección peruana bajo el liderazgo de Manuel Barreto.