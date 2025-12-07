Miguel Araujo confiesa la fuerte charla de Paulo Autuori tras ir perdiendo ante Alianza: "La pu..."

Sporting Cristal consiguió su boleto a la fase final de los Playoffs de la Liga 1 tras vencer por penales a Alianza Lima. El equipo de Paulo Autuori inició ganando con gol de Távara, pero luego cerró el primer tiempo con un 3-1 tras doblete de Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Bajo ese contexto, Miguel Araujo reveló lo que se vivió en la interna celeste durante el entretiempo.

El defensa celeste no solo calificó el rendimiento de sus compañeros para lograr la clasificación de Sporting Cristal al duelo decisivo ante Cusco FC, sino que reveló qué hizo Paulo Autuori al ver un primer tiempo nefasto para darle ventaja a Alianza Lima en esta llave de Playoffs que se disputó en Matute.

Fiel a su estilo, Araujo confesó que hubo una "put..." del estratega brasileño para que el equipo celeste reaccione y muestre una mejor versión en la segunda parte. Si bien demoró los goles para forzar el empate en Matute, esta llamada de atención de Paulo Autuori valió para que los 'rimenses' consigan el objetivo.

"El equipo… cómo lo empatamos. El esfuerzo, esas ganas, esa energía. Sobre todo que empezamos a jugar, porque después del gol no pudimos tener el balón. Nos metimos atrás absurdamente y en el entretiempo la put… que nos metió Paulo (Autuori) nos hizo despertar también", declaró Miguel Araujo.

(VIDEO: GOLPERÚ)

Sporting Cristal vs Cusco FC: fecha, día, hora y canal

Sporting Cristal ahora se deberá enfrentar a Cusco FC este miércoles 10 de diciembre en un horario por confirmar. La transmisión de este encuentro será vía L1 MAX por DIRECTV y Win TV. Este choque será de ida y se afrontará en el Estadio Nacional de Lima.