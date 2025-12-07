Catriel Cabellos, ex Alianza Lima, tuvo inédita reacción tras clasificación de Cristal en Matute

Sporting Cristal logró su clasificación a la llave final de los Playoffs tras superar por penales a Alianza Lima. Uno de los jugadores que no sumó minutos en los cotejos de ida y vuelta fue Catriel Cabellos, por lo que no dudó en hacer una publicación en redes sociales para impacto de los aficionados.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ex Alianza Lima sorprendió al republicar las gráficas de Sporting Cristal para anunciar la victoria ante los blanquiazules. Catriel Cabellos espera tener un mejor año 2026 con los celestes, sabiendo que no ha podido consolidarse en el esquema de Paulo Autuori.

Pese a ello, Cabellos está comprometido con el equipo del Rímac y festeja este tipo de triunfos que permite aspirar a uno de los grandes objetivos que tiene la institución como afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para ello, debe vencer en la siguiente llave a Cusco FC y concretar su sello como "Perú 2".

Publicaciones de Catriel Cabellos tras clasificación de Sporting Cristal.

Por el lado de Catriel Cabellos, no se ha manifestado alguna intención de que busque nuevos aires de cara a la temporada que viene. El cuadro celeste se mentaliza en los Playoffs y luego analizará qué jugadores continuarán en el plantel y qué refuerzos se sumarán para potenciar el esquema que desea implementar Paulo Autuori.

¿Cuándo termina el contrato de Catriel Cabellos con Sporting Cristal?

Catriel Cabellos llegó a Sporting Cristal a inicios de la temporada 2025. El cuadro del Rímac compró el pase del volante y le ofreció un contrato hasta diciembre del 2028. Es una de las proyecciones que tiene el equipo celeste en su afán de tener una futura venta en los próximos años.

Valor de mercado de Catriel Cabellos

Según revela el portal "Transfermarkt", Catriel Cabellos tiene un valor de mercado de 700 mil euros a sus 21 años de edad. El volante tuvo su mejor registro en el año 2024, cuando defendió a Alianza Lima por una temporada. El futbolista ha decaído por la poca continuidad que tuvo en el 2025.