Histórico goleador de Alianza Lima deja polémico mensaje tras derrota ante Cristal: "Del..."

El año de Alianza Lima ha dejado más dudas que certezas y esto quedó comprobado luego de no poder sostener la ventaja ante Sporting Cristal en el partido de vuelta de los playoffs para definir el cupo de Perú 2 para la Libertadores. Ante ello, un histórico goleador blanquiazul dejó un llamativo mensaje en sus redes sociales tras la eliminación del cuadro Íntimo.

La interna de Alianza Lima está intentando manejar de la mejor manera la situación de la institución tras la presión de los hinchas y más aún luego de quedar eliminados ante Sporting Cristal como locales. Ante ello, diferentes figuras se pronunciaron, pero uno de ellos llamó la atención de toda la hinchada blanquiazul.

Exgoleador de Alianza Lima sorprende con contundente mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Wilmer Aguirre compartió una fotografía dejando clara su postura luego de que Alianza Lima perdiera la posibilidad de luchar el cupo de Perú 2 en la Libertadores. Los dirigidos por Néstor Gorosito iban ganando 3-1 y el replanteamiento del partido les hizo perder control de la situación.

"Del claro correcto", escribió el 'Zorrito' Aguirre junto a una fotografía donde se lo ve junto a exjugadores de Alianza Lima y entro ellos están Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. El post vino justo después de confirmarse la derrota blanquiazul.

Wilmer Aguirre comparte mensaje dedicado a jugadores de Alianza Lima.

La trayectoria de Wilmer Aguirre es una de las más destacadas dentro del fútbol peruano y más aún en Alianza Lima, donde logró ingresar entre los diez máximos goleadores del equipo. Debutó en el equipo blanquiazul en el 2001 y desde entonces ha demostrado su amor por el club.