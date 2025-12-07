0
Néstor Gorosito no continuará en Alianza Lima

Futbolista de Sporting Cristal quedó rendido ante la hinchada de Alianza Lima en Matute: "Muy..."

Sporting Cristal venció por penales a Alianza Lima y uno de los futbolistas celestes no pudo ocultar su sentir al ver a la hinchada blanquiazul.

Diego Medina
Sporting Cristal venció por penales a Alianza Lima en Matute.
Sporting Cristal venció por penales a Alianza Lima en Matute.
Alianza Lima no pudo respetar su localía ante Sporting Cristal y se dejó igualar sobre el final del compromiso. En tanda de penales, los celestes superaron a los blanquiazules, quienes terminaron con la desazón de no jugar la fase de grupos de Copa Libertadores. Pese a esta circunstancia, un futbolista 'rimense' sorprendió al elogiar la afición 'íntima' que se hizo presente en Matute.

Alianza Lima perdió ante Sporting Cristal en Matute.

Futbolista de Sporting Cristal se rinde ante la hinchada de Alianza Lima

Nos referimos a Miguel Araujo, exfutbolista de Alianza Lima que ahora defiende los colores de Sporting Cristal y que fue partícipe de la eliminación de los blanquiazules en tanda de penales por los Playoffs. Muy aparte de mostrarse alegre de la clasificación de los celestes, no dudó en resaltar a la afición que se hizo presente en Matute.

Y es que habló de lo complicado que es remontar un partido ante Alianza Lima en Matute, más con el empuje de los hinchas de principio a fin. Es por ello, que hizo mención aparte de la afición ante el gran resultado que obtuvo Sporting Cristal para afrontar la llave final ante Cusco FC en busca de ser "Perú 2".

"Simplemente agradecer a los compañeros por el esfuerzo. Para aplaudir. Comenzar ganando, que te den vuelta con toda la atmósfera de Alianza Lima, de la hinchada que tiene realmente muy lindo. Pero la verdad esa cabeza que tenemos nosotros con muchísima jerarquía. El esfuerzo de la semana fue reflejado en el encuentro", manifestó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Cusco FC por la ida de los Playoffs de la Liga 1 2025. Dicho encuentro será en el Estadio Nacional el miércoles 10 de diciembre a partir de las 20:00 horas locales con transmisión de L1 MAX.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

