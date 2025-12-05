Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y dónde ver los playoffs

Alianza Lima recibe a Sporting Cristal este sábado 6 de diciembre, a partir de las 20:00 hora local, por la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. El partido se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por L1 MAX.

PUEDES VER: Se confirmó el polémico árbitro que dirigirá la vuelta entre Alianza Lima vs Sporting Cristal

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul espera cerrar la llave tras el empate 1-1 en la ida. Recordemos que otro empate en el reglamentario forzaría una definición a las penales.

Carlos Zambrano cumplió su fecha de suspensión y apunta a volver al once. Paolo Guerrero sería el ‘9’ titular para Néstor Gorosito, mientras que Hernán Barcos iría al banco.

Hernán Barcos anotó el gol de Alianza Lima en la ida.

¿Cómo llega Cristal?

Los celestes quieren ser el rival de Cusco FC en la final por el Perú 2 y van por el golpe en Matute. En la ida fueron superiores en el trámite, pero no concretaron.

Luis Abram es la única baja confirmada en el once de Paulo Autuori tras sufrir una lesión muscular durante el último duelo y Rafael Lutiger es el llamado a reemplazarlo.

Sporting Cristal apunta a clasificar a la final de los playoffs de la Liga 1.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: horario del partido

Repasa a qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

Argentina, Brasil, Chile, Paragua y Uruguay: 22:00

México: 19:00

Estados Unidos: 20:00 (Miami y Nueva York) y 17:00 (Los Ángeles)

España: 02:00 (del domingo 7)

Alianza Lima vs Sporting Cristal: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de TV como DirecTV, Best Cable, Claro TV y WinTV. Además, puedes verlo por las plataformas L1 MAX, Fantatiz, DGO y Zapping.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: pronósticos y cuotas

Alianza Lima tiene un ligero favoritismo para vencer a Sporting Cristal, de acuerdo con las principales casas de apuesta:

Casas Alianza Lima Empate Sporting Cristal Te Apuesto 2.05 3.24 3.95 Betano 2.07 3.35 3.55 Apuesta Total 2.10 3.33 3.60 Inkabet 2.02 3.35 3.55 Stake 1.84 3.70 4.10

Alianza Lima vs Sporting Cristal: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT. Néstor Gorosito.

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT. Paulo Autuori.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: estadio

El partido se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute, y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.