¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver partido por playoffs de la Liga 1?
Horarios y guía de canales para ver en vivo el partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal que se realizará en Matute y es por la vuelta de los playoffs de la Liga 1.
Se define la llave en Matute. Tras empatar 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima y Sporting Cristal se volverán a enfrentar para definir al rival de Cusco FC en los playoffs de la Liga 1. El equipo que pierda será Perú 4 en la Copa Libertadores 2026.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?
El partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 se realizará el sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal, válido por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025:
- Perú, Ecuador y Colombia: 20:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas
- México: 19:00 horas
- Estados Unidos: 20:00 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 17:00 horas (Los Ángeles)
- España: 02:00 horas (del miércoles 3)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1?
La transmisión de este emocionante partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX (canal que tiene los derechos televisivos del cuadro victoriano). Por streaming lo puedes ver por L1 Play.
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Sporting Cristal playoffs?
Estos son los canales de transmisión para sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX) EN VIVO según tu teleoperador. Además, también está disponible en Zapping y Mi Fibra.
- DirecTV: 1616 SD y 616 HD
- Best Cable: 9 SD y 609 HD
- Claro TV: 10 SD y 510 HD
Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025: Entradas
- Experiencia Matchday (Occidente Lateral): S/ 499.90
- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/ 79.90
Las localidades para norte, sur, oriente, occidente lateral y occidente central están agotadas.
