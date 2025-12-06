¿Cómo se define al ganador si Alianza Lima y Sporting Cristal empatan en la vuelta de playoffs?

Alianza Lima se enfrenta HOY ante Sporting Cristal en Matute por la vuelta de las semifinales de los playoffs de la Liga 1 Perú 2025. Ambos elencos buscan romper la igualdad tras el 1-1 en la ida y pasar a la siguiente etapa en busca de ser Perú 2. Con el marcador aún abierto, muchos hinchas se preguntan qué ocurre si ambos equipos empatan en el global y cómo se determina al ganador. Te contamos.

¿Cómo se define al ganador si Alianza Lima y Sporting Cristal empatan?

El nuevo episodio del clásico entre blanquiazules y rimenses promete ser uno de los más intensos del año, especialmente porque ambos se juegan el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores. En caso de igualdad en el marcador, ya están establecidos los criterios para definir al clasificado.

Si el duelo de vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva termina empatado, ya sea 0-0 o cualquier otro resultado, no se aplicará el gol de visitante, pues este criterio no está vigente. Del mismo modo, está definido que no habrá tiempos extra; de esta forma, ambos equipos deberán definir su clasificación en una tanda de penales, elevando al máximo la tensión del encuentro.

Sporting Cristal no logra vencer a la Alianza Lima desde marzo de 2024. Foto: Líbero

En esta instancia, el equipo que gane avanzará automáticamente a la última ronda, donde enfrentará a Cusco FC con el objetivo de quedarse con el cupo Perú 2. En cambio, el perdedor será asignado como Perú 4, clasificando a la Fase 1 de la Copa Libertadores.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sporting Cristal al partido de vuelta?

Alianza Lima llega golpeado luego de confirmarse que no podrá contar con siete jugadores para este partido. Se trata de Gaspar Gentile, Guillermo Enrique, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Matías Succar, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud. De esta lista, solo los dos últimos serán bajas por lesión; mientras que, los demás están ausentes por decisión técnica.

No obstante, los blanquiazules se ilusionan con poder pasar de ronda y darle una alegría a su hinchada. El equipo de Néstor Gorosito no tuvo su mejor rendimiento en la ida, por lo que está en la obligación de redimirse.

Por su parte, Sporting Cristal tuvo un mejor desempeño en el Nacional, aunque no logró reflejarlo en el marcador. Los rimenses también llegan con ausencias ya que Luis Abram sufrió un desgarro en la ida y no será considerado. Además, Christopher Gonzáles sigue con su recuperación y todo apunta a que no podrá jugar.