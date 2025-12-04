Pronóstico y apuestas Alianza Lima vs. Sporting Cristal: cuánto paga la vuelta de los playoffs de la Liga 1

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 este sábado 6 de diciembre. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Perú). Las principales plataformas de apuestas ya han publicado sus proyecciones para este compromiso. De acuerdo con el análisis realizado por Apuesta Legal Perú, web que compara las cuotas y el desempeño de las principales casas del sector, así se presenta el panorama previo al duelo.

¿Cuánto paga Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Las cuotas actualizadas para el partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal son las siguientes:

Recuerda apostar siempre con responsabilidad. En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú puedes ver las cuotas que ofrecen las diferentes casas de apuestas para este partido y los que se vienen, así que te será más fácil encontrar dónde te conviene jugar.

Pronóstico Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Según, Apuesta Legal Perú, portal que compara cuotas de las principales casas de apuestas, el pronóstico da como favorito al cuadro Blanquiazul con una cuota promedio de 1.65. La victoria de Sporting Cristal paga 5.00 y el empate se cotiza en 3.90.

Lo más probable es que gane Alianza Lima, que cuenta con más del 50% de probabilidades de victoria. El empate tiene una chance moderada, y Cristal la tiene más complicada, con menos de un 20% según las cuotas.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sporting Cristal?

La llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal llega a su partido de vuelta este sábado 6 de diciembre con un escenario abierto. En el encuentro de ida, disputado en el Estadio Nacional, terminaron empatando 1-1: Cristal se puso en ventaja con un penal convertido por Martín Távara, pero Alianza igualó gracias a un remate de Hernán Barcos tras un tiro de esquina. Para la revancha en casa de Alianza, en el Estadio Alejandro Villanueva, el equilibrio defensivo y la efectividad ofensiva serán claves.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido se jugará este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 9:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por TV y Streaming?

El partido será transmitido EN VIVO por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por L1 Max, DGO y Fanatiz.

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs. Sporting Cristal