Pronóstico Perú vs. Rusia: cuánto paga el partido amistoso internacional por Fecha FIFA

Perú enfrenta a Rusia en un amistoso internacional por la fecha FIFA este miércoles 12 de noviembre. El partido está programado en el estadio Gazprom Arena, de San Petersburgo, desde las 12:00 PM, hora peruana. Si estás pensando en apostar, estás en el sitio indicado. En Apuesta Legal Perú, el portal que compara y analiza las mejores cuotas, encontrarás el pronóstico más completo para este partido.

¿Cuánto paga Perú vs. Rusia?

Las cuotas actualizadas para el partido entre Perú vs. Rusia son las siguientes:

¡Apuesta con cabeza y con toda la info! En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú puedes revisar las cuotas de este y de los próximos partidos. Te mostramos las mejores opciones del mercado para que elijas con confianza y seguridad.

Pronóstico Perú vs. Rusia

El pronóstico da como favorito al conjunto europeo con una cuota promedio de 1.90. Mientras que la victoria de la Selección Peruana se cotiza en 4.90 y el empate paga 3.70. Las opciones de ganar son casi un 52.6 % para Rusia, mientras que Perú tiene cerca con un 20.4 % de opciones de dar la sorpresa. El empate tiene una posibilidad del 27.0 %.

¿Cómo llegan Perú vs. Rusia?

La Selección Peruana afronta el partido amistoso del miércoles 12 de noviembre de 2025 contra Selección de Rusia de fútbol con una reciente racha algo irregular. En sus últimos seis encuentros ha perdido cuatro y empatado dos, además fue penúltimo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En cambio, Rusia está más estable en amistosos y ha anunciado una convocatoria amplia (39 jugadores) bajo la dirección del técnico Valeri Karpin, destacando al portero Matvey Safonov del PSG.

¿A qué hora juegan Perú vs. Rusia?

El partido se jugará este miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 1:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs. Rusia por TV y Streaming?

El partido será transmitido para Perú por ATV, América TV y Movistar Deportes. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por Movistar TV App.