- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Suiza vs México
- Colombia vs Corea del Norte
- Venezuela vs Haití
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿A qué hora juega Perú vs Rusia por amistoso internacional? Fecha y horarios confirmados
Conoce la fecha y horario confirmado del Perú vs Rusia por partido amistoso de fecha FIFA en San Petersburgo.
Momento de ver el Perú vs Rusia por un amistoso internacional de fecha FIFA. Ambas escuadras están fuera de la Copa del Mundo, por lo que serán unos 90 minutos de mucha emoción al presenciar a nuevos nombres que quieren ganarse un puesto en la selección nacional. Del lado de Manuel Barreto, buscará dar minutos a aquellas nuevas piezas que pueden ser fundamentales de cara al proyecto Mundial 2030.
PUEDES VER: DT de Rusia lanzó rotunda opinión sobre el amistoso ante la selección peruana: "Un juego de…"
¿Cuándo juega Perú vs Rusia?
El partido entre Perú vs Rusia se juega este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, Rusia. Ambos elencos se verán por primera vez en la historia, desde que Unión Soviética pasó a ser denominada Rusia. Un cotejo histórico que servirá para ver los nuevos valores de la Bicolor.
¿A qué hora juega Perú vs Rusia?
El compromiso internacional entre Perú vs Rusia inicia a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 11:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 13:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 14:00 horas
- España: 18:00 horas
- Rusia: 20:00
Historial Perú vs Rusia: estadísticas
Hay duelos amistosos que se registran entre la selección peruana y la escuadra de Rusia, pero cuando este elenco europeo era llamado Unión Soviética. La Bicolor no ha podido superar a dicha escuadra y así le han ido en sus tres encuentros:
- Rusia 2-0 Perú (Amistoso 1972)
- Perú 0-2 Rusia (Amistoso 1970)
- Perú 0-0 Rusia (Amistoso 1970)
Selección peruana se complica en su viaje a Rusia
Luego de varios inconvenientes, la selección peruana tomó un vuelo hacia Estambul, Turquía. Posterior a ello, deberá aguardar unas horas para embarcar con dirección a Astrakhan y luego San Petersburgo, informó el periodista Gustavo Peralta. La Bicolor estará en suelo ruso un día antes del encuentro amistoso, pero las fechas se mantienen tal cual estaba establecido en el cronograma de las federaciones.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90