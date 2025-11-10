¿A qué hora juega Perú vs Rusia por amistoso internacional? Fecha y horarios confirmados

Momento de ver el Perú vs Rusia por un amistoso internacional de fecha FIFA. Ambas escuadras están fuera de la Copa del Mundo, por lo que serán unos 90 minutos de mucha emoción al presenciar a nuevos nombres que quieren ganarse un puesto en la selección nacional. Del lado de Manuel Barreto, buscará dar minutos a aquellas nuevas piezas que pueden ser fundamentales de cara al proyecto Mundial 2030.

¿Cuándo juega Perú vs Rusia?

El partido entre Perú vs Rusia se juega este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, Rusia. Ambos elencos se verán por primera vez en la historia, desde que Unión Soviética pasó a ser denominada Rusia. Un cotejo histórico que servirá para ver los nuevos valores de la Bicolor.

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

El compromiso internacional entre Perú vs Rusia inicia a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 11:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia: 13:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 14:00 horas

España: 18:00 horas

Rusia: 20:00

Historial Perú vs Rusia: estadísticas

Hay duelos amistosos que se registran entre la selección peruana y la escuadra de Rusia, pero cuando este elenco europeo era llamado Unión Soviética. La Bicolor no ha podido superar a dicha escuadra y así le han ido en sus tres encuentros:

Rusia 2-0 Perú (Amistoso 1972)

Perú 0-2 Rusia (Amistoso 1970)

Perú 0-0 Rusia (Amistoso 1970)

Selección peruana se complica en su viaje a Rusia

Luego de varios inconvenientes, la selección peruana tomó un vuelo hacia Estambul, Turquía. Posterior a ello, deberá aguardar unas horas para embarcar con dirección a Astrakhan y luego San Petersburgo, informó el periodista Gustavo Peralta. La Bicolor estará en suelo ruso un día antes del encuentro amistoso, pero las fechas se mantienen tal cual estaba establecido en el cronograma de las federaciones.