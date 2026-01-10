¿A qué hora juega River Plate vs Millonarios y dónde ver EN VIVO partido por Serie Rio de la Plata?

River Plate y Millonarios se enfrentan este domingo 11 de enero en su primer partido del año por la Serie Río de la Plata 2026, en un atractivo duelo internacional que se disputará en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Ambos equipos buscarán iniciar la temporada con una victoria y probar a sus nuevos refuerzos. Revisa a qué hora y dónde ver la transmisión EN VIVO.

¿Cuándo juega River Plate vs Millonarios FC?

River Plate vs Millonarios se enfrentan por un emocionante partido amistoso por la Serie Rio de la Plata este domingo 11 de enero desde el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

¿A qué hora juega River Plate vs Millonarios?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países del mundo que no te pierdas el inicio del partido entre River Plate vs Millonarios.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:00 p.m.

México y Centroamérica: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:00 p.m.

¿Dónde ver River Plate vs Millonarios EN VIVO?

El partido amistoso entre River Plate vs Millonarios contará con la transmisión EN VIVO ONLINE en exclusiva mediante la app de streaming de Disney Plus para todo el territorio Sudamericano. Además, Libero.pe. te llevará todos los detalles de este emocionante encuentro.

River Plate vs Millonarios: ¿Cómo llegan los equipos?

River Plate afronta este compromiso con la necesidad de demostrar un mejor rendimiento al de la temporada pasada, donde sumó un nuevo año sin poder levantar títulos. El cuadro argentino inició los trabajos el pasado 20 de diciembre, por lo que se espera ver un equipo consolidado.

River Plate trabaja en su pretemporada con el objetivo de mejorar su rendimiento. Foto: River Plate.

Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Gallardo no podrán contar con todo su plantel, luego de confirmarse las bajas de figuras como Franco Armani y Ezequiel Centurión.

Por su parte, Millonarios también llega necesitado de una victoria en este torneo de pretemporada, luego de haberse quedado sin disputar las semifinales de la Liga Bet Play la temporada pasada, un fracaso rotundo para la gestión del partido.

Millonarios buscará darle rodaje a sus nuevos fichajes en el partido ante River Plate. Foto: Millonarios.

Con el objetivo de poder armar un plantel de mejor nivel, concretaron la llegada de grandes jugadores como Rodrigo Ureña, Radamel Falco García, entre otros. De esta forma, los hinchas esperan poder ver a sus nuevas incorporaciones en campo.