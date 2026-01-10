- Hoy:
River Plate vs Millonarios EN VIVO por Serie Río de La Plata: horario, alineaciones y dónde ver
River Plate de Marcelo Gallardo apunta a un triunfo ante Millonarios por un amistoso de pretemporada en la Serie Río de La Plata. La transmisión irá EN VIVO por ESPN.
Momento de un partidazo entre dos grandes del fútbol sudamericano. River Plate vs Millonarios jugarán este domingo en un interesante amistoso de pretemporada por la Serie Río de la Plata desde el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. El cotejo quedó pactado para dar inicio a las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Argentina. Además, la transmisión llegará a tus pantallas por las señale de ESPN y Disney+ Premium.
Previa del partido River Plate vs Millonarios
¡Objetivo, Uruguay! La escuadra de Marcelo Gallardo tendrá su primera prueba de fuego a nivel internacional en medio del mercado de pases internacional donde 'La Banda' se ha potenciado recientemente con los fichajes de Fausto Vera, Aníbal Moreno y el uruguayo Matías Viña.
El cuadro argentino estuvo haciendo trabajos de preparación en San Martín de los Andes, pensando en sus próximos duelos por la Serie Río de La Plata. Teniendo en cuenta su historial, River buscará extender su superioridad sobre los cafeteros, asimismo, poner a prueba a varias de sus figuras a poco del arranque de la Liga Profesional 2026.
De otro lado, Millonarios de Colombia también sigue ganando ritmo de trabajo pensando en afrontar la Liga BetPlay y Copa Sudamericana. Al igual que River, los 'Embajadores' han sumado incorporaciones como Sebastián Valencia, Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Julián Angulo y el volante chileno con pasado en Universitario, Rodrigo Ureña.
Además, se oficializó la vuelta del delantero Radamel Falcao García. El 'Tigre' aún no podrá debutar con 'El Albiazul' tras recién sumarse a la pretemporada, mientras que, el 'Pitbull' quedará a la expectativa del comando técnico liderado por Hernán Torres.
Rodrigo Ureña podría jugar ante River Plate
¿Cuándo juega River Plate vs Millonarios?
De acuerdo a la programación oficial, River Plate vs Millonarios se verán las caras este domingo 11 de enero por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata en el Estadio Gran Parque Central, que tiene la capacidad para recibir a 37.000 hinchas.
Millonarios anunció el partido ante River Plate
¿A qué hora juega River Plate vs Millonarios?
No te pierdas el minuto a minuto del partido, que sostendrán River Plate vs Millonarios a partir de las 19:00 horas locales de Perú y Colombia. A continuación, te contamos los horarios en el resto de países del continente.
- México: 18:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
¿Dónde ver River Plate vs Millonarios EN VIVO?
La transmisión del choque entre River Plate vs Millonarios por la Serie Río de La Plata 2026 irá EN DIRECTO por la señal de ESPN para toda Sudamérica, asimismo, puedes seguir las incidencias vía la plataforma streaming de Disney+ Premium.
Convocados de River Plate ante Millonarios
River Plate vs Millonarios: alineaciones posibles
- River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Agustín Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
- Millonarios: Guillermo de Amores; ,Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Beckham Castro, Leonardo Castro y Álex Castro.
River Plate: últimos 5 partidos
- Racing Club 3-2 River Plate
- Vélez Sarsfield 0-0 River Plate
- Boca Jrs 2-0 River Plate
- River Plate 0-1 Gimnasia Esgrima La Plata
- Independiente Rivadavia 1-0 River Plate
Millonarios: últimos 5 partidos
- Boyacá Chicó 1-2 Millonarios
- Envigado 1-1 Millonarios
- Millonarios 0-0 Once Caldas
- Ind. Santa Fe 0-1 Millonarios
- Millonarios 1-1 Atlético Bucaramanga
River Plate vs Millonarios: historial de enfrentamientos
- 09.7.2024: River Plate 1-1 Millonarios
- 14/1/2023: River Plate 2-0 Millonarios
- 13/7/2018: River Plate 4-1 Millonario
- 15/1/2017: River Plate 1-0 Millonarios
- 16/7/2014: Millonarios 2-2 River Plate
¿Dónde jugarán River Plate vs Millonarios?
El Estadio Gran Parque Central, ubicado en Montevideo, Uruguay, será el recinto deportivo donde se enfrenten las escuadras de River Plate vs Millonarios por la Serie Río de La Plata. Aquel escenario pude albergar un aproximado de 37.000 espectadores.
