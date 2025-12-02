0
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Exjugador que salió campeón con Liverpool de Inglaterra quiere jugar para River Plate en el 2026

River Plate buscará reforzar su plantel para la próxima temporada, por lo que ya han empezado a sonar algunos nombres que llegarían el año siguiente.

River Plate sumaría refuerzo internacional para la temporada 2026.
River Plate sumaría refuerzo internacional para la temporada 2026.
Durante el 2025, los resultados no acompañaron a River Plate de Marcelo Gallardo, por lo que desde la directiva están planteando fichar nuevos jugadores para reforzar el plantel y competir a nivel internacional y en la liga local. El nombre de un jugador que pasó por Liverpool FC de Inglaterra empieza a sonar con fuerza.

Exjugador del Liverpool de Inglaterra reforzaría a River Plate

Se trata de Darwin Núñez, jugador de 26 años que jugó en Liverpool FC desde el 2022 hasta el 2025. Su presente está en el Al-Hilal Saudi F.C., pero el uruguayo no estaría del todo contento con su estadía en Arabia Saudita y buscaría su salida del club para ser el gran refuerzo de River Plate para la temporada 2026.

En un total de seis partidos, Darwin Núñez ha marcado cuatro goles y brindó dos asistencias, encontrándose a solamente cuatro puntos del poderoso Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Desde el portal Geglobo informan que Darwin Núñez habría sido ofrecido a River Plate. Otros medios argentinos también reafirmar que el delantero uruguayo tiene todas las intenciones de dejar el Al-Hilal para tener mayor protagonismo.

Darwin Núñez fue ofrecido a River Plate.

¿En qué equipos jugó Darwin Núñez?

Darwin Núñez inició su carrera profesional en el equipo de Peñarol en el 2017 y tras varias destacadas temporadas, llegó al U.D. Almería. El gran salto del uruguayo se dio cuenta firmó por Benfica y finalmente convertirse en figura en el Liverpool FC en el 2022-23.

AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

