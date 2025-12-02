Exjugador que salió campeón con Liverpool de Inglaterra quiere jugar para River Plate en el 2026

Durante el 2025, los resultados no acompañaron a River Plate de Marcelo Gallardo, por lo que desde la directiva están planteando fichar nuevos jugadores para reforzar el plantel y competir a nivel internacional y en la liga local. El nombre de un jugador que pasó por Liverpool FC de Inglaterra empieza a sonar con fuerza.

Exjugador del Liverpool de Inglaterra reforzaría a River Plate

Se trata de Darwin Núñez, jugador de 26 años que jugó en Liverpool FC desde el 2022 hasta el 2025. Su presente está en el Al-Hilal Saudi F.C., pero el uruguayo no estaría del todo contento con su estadía en Arabia Saudita y buscaría su salida del club para ser el gran refuerzo de River Plate para la temporada 2026.

En un total de seis partidos, Darwin Núñez ha marcado cuatro goles y brindó dos asistencias, encontrándose a solamente cuatro puntos del poderoso Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Desde el portal Geglobo informan que Darwin Núñez habría sido ofrecido a River Plate. Otros medios argentinos también reafirmar que el delantero uruguayo tiene todas las intenciones de dejar el Al-Hilal para tener mayor protagonismo.

Darwin Núñez fue ofrecido a River Plate.

¿En qué equipos jugó Darwin Núñez?

Darwin Núñez inició su carrera profesional en el equipo de Peñarol en el 2017 y tras varias destacadas temporadas, llegó al U.D. Almería. El gran salto del uruguayo se dio cuenta firmó por Benfica y finalmente convertirse en figura en el Liverpool FC en el 2022-23.