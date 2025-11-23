- Hoy:
¿A qué hora juega River Plate vs Racing y qué canal transmite el partido por los playoffs?
River Plate estará visitando a la Academia en lo que será el primer cruce por los playoffs del Torneo Clausura 2025 de Argentina.
El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Racing Club en Avellaneda en un duelo importante por los octavos de final. Recientemente se enfrentaron dejando así un sabor especial en lo que podría ser una revancha para la Guardia Imperial. Conoce dónde ver y a qué hora el partido de River ante Racing.
La situación en River Plate implica que consiga una victoria frente a Racing Club si todavía pretende salir campeón en Argentina y con ello asegurarse su pase a la Copa Libertadores 2026. Los resultados para los Millonarios no han sido los mejores en las últimas fechas por lo que la presión en el Cilindro de Avellaneda podría ser un factor a tener en cuenta. El equipo que salga como ganador del encuentro, avanzará a la siguiente fase de los playoffs y el que pierda no volverá a disputar un partido hasta el próximo año.
¿A qué hora juega River vs Racing por los octavos de final?
El partido entre River Plate y Racing Club corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 en Argentina y se jugará el lunes 24 de noviembre desde las 17:15 horas en Perú. Finalmente, se confirmó que se jugará con público en un partido sumamente importante para el futuro de ambos equipos. Revisa los horarios según tu país.
- Argentina: 07:15 p.m.
- Brasil: 07:15 p.m.
- Chile: 07:15 p.m.
- Colombia: 05:15 p.m.
- Ecuador: 05:15 p.m.
- Perú: 05:15 p.m.
- España: 11:15 p.m.
¿Dónde ver el partido entre River Plate vs Racing Club?
En toda Latinoamérica, el juego entre River Plate y Racing Club será transmitido a través de la señal de ESPN Premium. También se podrá seguir el minuto a minuto a través de la cobertura de Diario Líbero.
Terna arbitral de River vs Racing
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Julio César Barraza
- VAR: Yamil Possi
- Asistente VAR: Erik Grünmann
Últimos partidos entre River Plate vs Racing Club
- Racing Club (0) - River Plate (1) | 02/10/25
- Racing Club (1) - River Plate (0) | 14/12/24
- River Plate (2) - Racing Club (0) | 28/07/23
- Racing Club (1) - River Plate (2) | 23/10/22
- River Plate (2) - Racing Club (2) | 27/02/22
