Confirmado: Boca Juniors de Luis Advíncula recibió duro castigo tras ganar el superclásico

Boca Juniors venció a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Días después, se conoció la dura sanción que debe afrontar el ‘Xeneize’ en pleno campeonato, generando diversas reacciones en sus hinchas.

Desde Argentina revelan que el equipo de Luis Advíncula fue castigado por el Comité de Seguridad de Fútbol debido a algunos sucesos en las tribunas del Estadio La Bombonera. El gran recibimiento al cuadro local, incluyendo a los ‘fantasmas de la B’ ingresando a la popular para subirse al alambrado, tuvo consecuencias.

¿Cuál fue la sanción de Boca Juniors de Luis Advíncula?

“El Comité de Seguridad en el Fútbol, con el voto unánime de sus Miembros Ejecutivos presentes y en todo conforme con las facultades establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 5.847, determina para Boca Juniors, por razones de estricta seguridad, no autorizar el uso en todo el estadio de: banderas y/o textiles (Tirantes, tirantes cruzados, telones, banderas de palo), paraguas y/o sombrillas, elementos de festejo en general.Con excepción de elementos musicales y/o de percusión”, indica el comunicado.

Las autoridades consideraron que el ‘Xeneize’ se excedió en el recibimiento del equipo ante su máximo rival. En cuanto a los aficionados que se disfrazaron de fantasmas, identificados por la Policía, no podrán ingresar a ningún estadio por un plazo de un año.

La publicación de Olé sobre la sanción a Boca Juniors

“Las personas disfrazadas de fantasmas que fueron identificadas gracias al trabajo de la Policía de la ciudad también serán sancionados con una restricción de ingreso a los estadios de 12 meses”, indicaron. Un castigo que muchos hinchas no esperaban, pues solo querían mostrar todo su apoyo a los jugadores en el partido clave que los ponían en la próxima Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Boca Juniors por la Liga Profesional

Luego del triunfo por 2-0 sobre River Plate en el Estadio La Bombonera, Boca Juniors de Luis Advíncula enfrentará a Tigres por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el próximo domingo 16 de noviembre.