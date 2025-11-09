0
Miguel Ángel Russo fue recordado en el Boca vs River. | ESPN | Composición: Líbero

El emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en cancha de Boca tras triunfo sobre River - VIDEO

Gran banderola con el rostro del recordado Miguel Ángel Russo fue desplegada en La Bombonera tras la victoria de Boca Juniors en el superclásico.

Erickson Acuña
