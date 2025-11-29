Lamine Yamal puso el 1-1 de Barcelona ante Alavés por LaLiga EA Sports | ESPN/Composición: Líbero

¡Euforia en el Spotify Camp Nou! Lamine Yamal y el sensacional golazo para el 1-1 de Barcelona

Tras una gran jugada de Raphinha, el delantero de Barcelona se las ingenió para definir con gran clase y decretar el empate sobre el Alavés por la fecha 14 de LaLiga EA Sports 2025-26.