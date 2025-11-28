- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
¿A qué hora juega Barcelona vs Deportivo Alavés y dónde ver partido por LaLiga?
Se viene el partido entre Barcelona vs. Deportivo Alavés por la fecha 14 de LaLiga. Repasa horarios y canales dónde ver este encuentro que se juega en el Spotify Camp Nou.
La emoción del fútbol español continúa y este sábado 29 de noviembre se viene el partido entre Barcelona vs. Deportivo Alavés, por la fecha 14 de LaLiga 2025-2026. Este encuentro se disputará en el remozado Spotify Camp Nou y promete ser una fiesta deportiva de principio a fin.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025
¿A qué hora juega Barcelona vs. Deportivo Alavés?
Conoce los canales para seguir este partido de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Ecuador y Colombia: 10:15 horas
- Bolivia y Venezuela. 11:15 horas
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:15 horas
- México: 09:15 horas
- Estados Unidos: 10:15 horas (Miami y Nueva York) y 07:15 horas (Los Ángeles)
- España: 16:15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Deportivo Alavés?
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports
- México: Sky Sports y Sky Sports+
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN APP y fuboTV
- España: Movistar+, DAZN y LaLigaTV Bar HD
Barcelona vs Alavés: previa del partido
El elenco azulgrana necesita ganar en su objetivo de tomar la punta del certamen de forma provisional, esto a la espera de lo que haga Real Madrid ante Girona, este domingo como visitante.
Hansi Flick ha ido recuperando varios lesionados y se presume que podrá contar con su tridente de ataque: Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha, este último todavía en búsqueda de su plenitud física.
Barcelona apunta a ser líder provisional de LaLiga.
Por su parte, el elenco vasco marcha de mitad de tabla para abajo y necesita de una victoria para trepar posiciones, además de alejarse de los puestos de descenso.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90