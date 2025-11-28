0

¿A qué hora juega Barcelona vs Deportivo Alavés y dónde ver partido por LaLiga?

Se viene el partido entre Barcelona vs. Deportivo Alavés por la fecha 14 de LaLiga. Repasa horarios y canales dónde ver este encuentro que se juega en el Spotify Camp Nou.

Wilfredo Inostroza
Barcelona vs Alavés se enfrentan en el Camp Nou por LaLiga
Barcelona vs Alavés se enfrentan en el Camp Nou por LaLiga | Composición: Líbero
COMPARTIR

La emoción del fútbol español continúa y este sábado 29 de noviembre se viene el partido entre Barcelona vs. Deportivo Alavés, por la fecha 14 de LaLiga 2025-2026. Este encuentro se disputará en el remozado Spotify Camp Nou y promete ser una fiesta deportiva de principio a fin.

Canal confirmado para ver Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

¿A qué hora juega Barcelona vs. Deportivo Alavés?

Conoce los canales para seguir este partido de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 10:15 horas
  • Bolivia y Venezuela. 11:15 horas
  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:15 horas
  • México: 09:15 horas
  • Estados Unidos: 10:15 horas (Miami y Nueva York) y 07:15 horas (Los Ángeles)
  • España: 16:15 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Deportivo Alavés?

  • Perú: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Chile: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Venezuela: DSports
  • México: Sky Sports y Sky Sports+
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN APP y fuboTV
  • España: Movistar+, DAZN y LaLigaTV Bar HD

Barcelona vs Alavés: previa del partido

El elenco azulgrana necesita ganar en su objetivo de tomar la punta del certamen de forma provisional, esto a la espera de lo que haga Real Madrid ante Girona, este domingo como visitante.

Hansi Flick ha ido recuperando varios lesionados y se presume que podrá contar con su tridente de ataque: Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha, este último todavía en búsqueda de su plenitud física.

Barcelona

Barcelona apunta a ser líder provisional de LaLiga.

Por su parte, el elenco vasco marcha de mitad de tabla para abajo y necesita de una victoria para trepar posiciones, además de alejarse de los puestos de descenso.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Prensa brasileña fue contundente sobre la cancha del Estadio Monumental: "El campo está..."

  2. Prensa brasileña lanzó inesperada opinión de Matute tras práctica de Palmeiras: "Maldición de..."

  3. Vitor Roque de Palmeiras sorprende con firme mensaje tras pisar el estadio Matute: "Estamos..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano