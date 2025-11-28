Barcelona vs Alavés EN VIVO por DIRECTV Sports: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver LaLiga

Momento de visitar el Spotify Camp Nou para el duelo entre Barcelona vs Alavés por la jornada 14 de LaLiga de España. Ambas escuadras se verán cara a cara este sábado 29 de noviembre a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT) con la transmisión de DSports, DAZN y Movistar Plus.

El cuadro de Hansi Flick llega golpeado luego de ser apabullado por Chelsea en la quinta jornada de Champions League. Si bien se mantienen en zona de Playoffs, el cuadro blaugrana ha dejado muchas dudas que certezas a poco de cerrar la temporada de invierno. Es por ello, que ahora buscarán poner lo mejor que tienen para conseguir los tres puntos y ubicarse líder parcialmente en la clasificación de LaLiga.

De los últimos 5 partidos, Barcelona ha demostrado respeto ante Alavés ganando absolutamente todos los compromisos de LaLiga. El recuerdo más cercano en el que el cuadro albiazul robó puntos en el Camp Nou fue en la edición 2021 cuando igualaron 1-1. El equipo 'culé' no quiere tropezar y conseguirá la victoria en un escenario que tanto extrañó la afición blaugrana.

Por su parte, Alavés está al borde de los puestos de descenso. Actualmente, suman 15 unidades en la clasificación y están ubicados en la casilla 14. Sin embargo, solo cuatro puntos por debajo está el Girona (18°), quien se encuentra en zona roja para lo que resta de la temporada en LaLiga.

Un punto a favor de Barcelona es que encadena tres victorias consecutivas en sus respectivos partidos de LaLiga luego de su dura derrota ante Real Madrid en el Clásico. Mientras los de Hansi Flick sumaron puntaje perfecto en los tres choques siguientes, los blancos encadenaron dos empates que ponen de candela la lucha por el primer lugar.

Barcelona y Alavés obligados a sumar de a tres.

¿Cuándo juega Barcelona vs Alavés?

El partido entre Barcelona vs Alavés por la jornada 14 de LaLiga de España se juega este sábado 29 de noviembre en el Spotify Camp Nou. El cuadro blaugrana necesita de los tres puntos para recuperar parcialmente el primer lugar del certamen, mientras que los albiazules deben ganar para no peligrar en la zona de descenso.

¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés?

Este choque de LaLiga entre Barcelona vs Alavés inicia a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 09:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas

Venezuela, Bolivia: 11:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 12:15 horas

España: 16:15 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Alavés?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Alavés se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DIRECTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la plataforma vía streaming de DGO para sintonizarlo desde tu PC, teléfono móvil o SmarTV. En España, se verá EN DIRECTO por Movistar Plus y DAZN.

Barcelona vs Alavés: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Alavés por esta jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BARCELONA EMPATE ALAVÉS Betsson 1.18 7.40 14.50 Betano 1.20 6.80 13.50 Bet365 1.20 7.00 13.00 Coolbet 1.20 8.00 14.00 Doradobet 1.22 7.00 12.00

Posibles alineaciones de Barcelona vs Alavés

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó, de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres.

Alavés: Sivera, Youssef, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Blanco, Ibáñez, Denis Suárez, Aleñá, Boyé y Toni Martínez.

Últimos 5 resultados entre Barcelona vs Alavés

Así les fue a ambos combinados en sus enfrentamientos oficiales: