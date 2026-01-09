Chivas vs Pachuca EN VIVO por Liga MX: horario, pronóstico y dónde ver

Chivas vs Pachuca se verán las caras en su debut por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos elencos lucharán para quedarse con los tres puntos en el arranque del campeonato azteca. El duelo quedó pactado para iniciar a las 18:07 horas de Perú. Asimismo, podrás seguir la transmisión EN VIVO por Telemundo y Amazon Prime Video.

Antesala del partido Chivas vs Pachuca por la Liga MX 2026

Chivas de Guadalajara apunta a que la victoria se quede en casa. El 'Rebaño Sagrado' ha venido entrenando firmemente de cara al estreno en la liga mexicana contra los 'Tuzos'. El cuadro local quiere empezar la competencia con pie derecho, y por ello, varios de sus flamantes contrataciones como Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, tienen chances de sumar minutos en Akron.

Chivas se alista para su debut en el estreno del Clausura de la Liga MX

El equipo que dirige Gabriel Milito sabe que no puede dar ningún punto por perdido, sino quiere dejar escapar el título, tal y como sucedió en el Torneo Apertura de la Liga MX 2026, tal es así que, el comando técnico ya alista una renovada estrategia con el objetivo de imponerse contra su rival de turno.

Pachuca, por su parte, se ilusiona con poder hacer un gran compromiso pese a jugar en condición de visitante. El elenco de Esteban Solari, podrá contar nuevamente con el goleador venezolano Salomón Rondón que se perfila para ser la carta de gol frente a los 'Rojiblancos'.

Tras su última campaña, el plantel se encuentra más que motivado para regalarle un valioso triunfo a su fiel hinchada. En tanto, dentro de las novedades está el futbolista Alan Mozo, con pasado en Chivas que podrá enfrentar a su exescuadra.

¿Cuándo juega Chivas vs Pachuca?

Según la programación oficial, Chivas vs Pachuca afrontarán un gran cotejo por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026 este sábado 10 de enero desde el Estadio Akron.

Chivas anunció el partido ante Pachuca por la Liga MX 2026

¿A qué hora juega Chivas vs Pachuca?

El encuentro que protagonizarán Chivas vs Pachuca por la primera jornada del Clausura de la Liga MX 2026 dará comienzo a partir de las 18:07 horas locales de Perú o las 17:07 horas de México.

México: 17:07 horas

Perú: 18:07 horas

Ecuador: 18:07 horas

Colombia: 18:07 horas

Bolivia: 19:07 horas

Venezuela: 19:07 horas

Argentina: 20:07 horas

Brasil: 20:07 horas

Uruguay: 20:07 horas

Chile: 20:07 horas

Paraguay: 20:07 horas

¿Dónde ver Chivas vs Pachuca EN VIVO?

La transmisión del duelo entre Chivas vs Pachuca EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Clausura de la Liga MX 2026 irá por las señales de Telemundo y Amazon Prime Video.

Internacional: Bet365

México: Amazon Prime Video

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO, NAICOM

Estados Unidos: Telemundo, UNIVERSO

Chivas vs Pachuca: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Chivas se perfila como favorito ante Pachuca por por la primera jornada del Torneo Clausura 2026.

Casas de Apuestas Chivas Empate Pachuca Betsson 1.85 3.55 3.95 Betano 1.88 3.50 4.15 Bet365 1.81 3.60 4.33 1XBET 1.86 3.48 4.05 Coolbet 1.90 3.60 4.00 Doradobet 1.88 3.50 4.20

Chivas vs Pachuca: alineaciones posibles

Chivas: Tala Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Miguel Tapias, Luis Romo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Piojo Alvarado, Efraín Álvarez, Ángel Sepúlveda.

Tala Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Miguel Tapias, Luis Romo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Piojo Alvarado, Efraín Álvarez, Ángel Sepúlveda. Pachuca: Carlos Moreno, Alan Mozo, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Brian García, Elías Montiel, Alan Bautista, Kenedy, Oussama Idrissi, Salomón Rondón, Enner Valencia.

Chivas: últimos 5 partidos

Atlas 0-0 Chivas

Irapuato 0-4 Chivas

Cruz Azul 3-2 Chivas

Chivas 0-0 Cruz Azul

Chivas 4-2 Monterrey

Pachuca: últimos 5 partidos

Tlaxcala 1-4 Pachuca

Pachuca 0-4 Atlante

Juárez 2-1 Pachuca

Pachuca 3-1 Pumas UNAM

Santos Laguna 1-0 Pachuca

¿En qué estadio jugarán Chivas vs Pachuca?

Las escuadras de Chivas vs Pachuca se enfrentarán por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, que cuenta con capacidad para recibir a un aproximado de 49.850 aficionados.