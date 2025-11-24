Champions League 2025: Partidos y tabla de posiciones de la fecha 5

0
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Champions League a puertas de disputarse la fecha 5 de la fase liga.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones de la Champions League a puertas de disputarse la fecha 5.
Tabla de posiciones de la Champions League a puertas de disputarse la fecha 5. | Composición Líbero
La Champions League es el torneo de clubes más importante del mundo. Por la fecha 5 de la fase liga viviremos emocionantes partidos, como el Chelsea contra Barcelona o el Atlético Madrid contra Inter. Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Campeones actualizada.

Barcelona vs Chelsea EN VIVO por Champions League vía ESPN.

Partidos Champions League

Martes 25 de noviembre

HoraPartido
12:45 p.m.Ajax vs. Benfica
12:45 p.m.Galatasaray vs. Unión Saint Guilloise
3:00 p.m.Bodo vs. Juventus
3:00 p.m.Napoli vs. Qarabag
3:00 p.m.Marsella vs. Newcastle
3:00 p.m.Dortmund vs. Villarreal
3:00 p.m.Chelsea vs. Barcelona
3:00 p.m.Manchester City vs. Leverkusen
3:00 p.m.Slavia Praga vs. Athletic

Miércoles 26 de noviembre

HorariosPartidos
12:45 p.m.Pafos vs. Mónaco
12:45 p.m.Copenhague vs. Kairat
3:00 p.m.Olympiacos vs. Real Madrid
3:00 p.m.Sporting Lisboa vs. Club Brujas
3:00 p.m.Frankfurt vs. Atalanta
3:00 p.m.Liverpool vs. PSV
3:00 p.m.Atlético Madrid vs. Inter
3:00 p.m.Arsenal vs. Bayern
3:00 p.m.PSG vs. Tottenham

Tabla de posiciones Champions League 2025 actualizada

EQUIPOSPJDGPTS
1. Bayern4+1112
2. Arsenal4+1112
3. Inter4+99
4. Manchester City4+710
5. PSG4+99
6. Newcastle4+89
7. Real Madrid4+69
8. Liverpool1+59
9. Galatasaray4+29
10. Tottenham4+58
11. Barcelona4+57
12. Chelsea4+37
13. Sporting4+37
14. Dortmund4+27
15. Qarabag4+17
16. Atalanta4-27
17. Atlético Madrid416
18. PSV425
19. Mónaco4-25
20. Pafos FC4-35
21. Leverkusen4-15
22. Brujas4-24
23. Eintracht4-44
24. Nápoles4-24
25. Marsella4-13
26. Juventus4-13
27. Athletic4-53
28. St. Gilloise4-83
29. Bodo Glimt4-32
30. Slavia Praga4-62
31. Olympiacos4-72
32. Villarreal4-41
33. Copenhague4-81
34. Kairat4-91
35. Benfica4-60
36. Ajax4-130

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

