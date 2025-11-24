- Hoy:
Champions League 2025: Partidos y tabla de posiciones de la fecha 5
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Champions League a puertas de disputarse la fecha 5 de la fase liga.
La Champions League es el torneo de clubes más importante del mundo. Por la fecha 5 de la fase liga viviremos emocionantes partidos, como el Chelsea contra Barcelona o el Atlético Madrid contra Inter. Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Campeones actualizada.
Partidos Champions League
Martes 25 de noviembre
|Hora
|Partido
|12:45 p.m.
|Ajax vs. Benfica
|12:45 p.m.
|Galatasaray vs. Unión Saint Guilloise
|3:00 p.m.
|Bodo vs. Juventus
|3:00 p.m.
|Napoli vs. Qarabag
|3:00 p.m.
|Marsella vs. Newcastle
|3:00 p.m.
|Dortmund vs. Villarreal
|3:00 p.m.
|Chelsea vs. Barcelona
|3:00 p.m.
|Manchester City vs. Leverkusen
|3:00 p.m.
|Slavia Praga vs. Athletic
Miércoles 26 de noviembre
|Horarios
|Partidos
|12:45 p.m.
|Pafos vs. Mónaco
|12:45 p.m.
|Copenhague vs. Kairat
|3:00 p.m.
|Olympiacos vs. Real Madrid
|3:00 p.m.
|Sporting Lisboa vs. Club Brujas
|3:00 p.m.
|Frankfurt vs. Atalanta
|3:00 p.m.
|Liverpool vs. PSV
|3:00 p.m.
|Atlético Madrid vs. Inter
|3:00 p.m.
|Arsenal vs. Bayern
|3:00 p.m.
|PSG vs. Tottenham
Tabla de posiciones Champions League 2025 actualizada
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PTS
|1. Bayern
|4
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|+11
|12
|3. Inter
|4
|+9
|9
|4. Manchester City
|4
|+7
|10
|5. PSG
|4
|+9
|9
|6. Newcastle
|4
|+8
|9
|7. Real Madrid
|4
|+6
|9
|8. Liverpool
|1
|+5
|9
|9. Galatasaray
|4
|+2
|9
|10. Tottenham
|4
|+5
|8
|11. Barcelona
|4
|+5
|7
|12. Chelsea
|4
|+3
|7
|13. Sporting
|4
|+3
|7
|14. Dortmund
|4
|+2
|7
|15. Qarabag
|4
|+1
|7
|16. Atalanta
|4
|-2
|7
|17. Atlético Madrid
|4
|1
|6
|18. PSV
|4
|2
|5
|19. Mónaco
|4
|-2
|5
|20. Pafos FC
|4
|-3
|5
|21. Leverkusen
|4
|-1
|5
|22. Brujas
|4
|-2
|4
|23. Eintracht
|4
|-4
|4
|24. Nápoles
|4
|-2
|4
|25. Marsella
|4
|-1
|3
|26. Juventus
|4
|-1
|3
|27. Athletic
|4
|-5
|3
|28. St. Gilloise
|4
|-8
|3
|29. Bodo Glimt
|4
|-3
|2
|30. Slavia Praga
|4
|-6
|2
|31. Olympiacos
|4
|-7
|2
|32. Villarreal
|4
|-4
|1
|33. Copenhague
|4
|-8
|1
|34. Kairat
|4
|-9
|1
|35. Benfica
|4
|-6
|0
|36. Ajax
|4
|-13
|0
