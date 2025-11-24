¿A qué hora juega Manchester City vs Bayer Leverkusen y dónde ver partido por Champions League?

Un gran enfrentamiento se avecina en la fecha 5 de la fase de grupos de la Champions League. Se trata del Manchester City vs. Bayer Leverkusen que se llevará a cabo en el Etihad Stadium, Manchester. Te invito a repasar los horarios y la guía de canales para poder disfrutar de este emocionante encuentro.

¿Cuándo juega Manchester City vs Bayer Leverkusen?

Uno de los partidos de la jornada, Manchester City vs Bayer Leverkusen, se enfrentarán este martes 25 de noviembre de 2025 en Manchester, como ciudad local.

¿A qué hora juega Manchester City vs Bayer Leverkusen?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 16:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 17:00 p.m.

México: 14:00 p.m.

Estados Unidos: 15:00 p.m. (Miami y Nueva York) y 12:00 p.m. (Los Ángeles)

España: 21:00 p.m.

¿Dónde ver Manchester City vs Bayer Leverkusen?

Perú: ESPN 2 y Disney Plus

Argentina: Fox Sports y Disney Plus

Chile: Disney Plus

Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus

Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus

Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

Brasil: Claro TV+, Zapping, Sky+, Vivo Play y Space Brazil

México: Caliente TV y Fox One

España: Movistar+

Manchester City vs Bayer Leverkusen: previa del partido

El Manchester City se enfrentará al Bayer Leverkusen, que no levanta cabeza en la Champions League, mientras que el equipo inglés se encuentra entre los primeros cuatro puestos de la clasificación para los play-offs de octavos de final.

Aunque eso no revele quién será el ganador, hay cierta probabilidad de favoritismo para el equipo de Manchester, ya que en sus últimos 4 encuentros por el torneo europeo logró 3 victorias y un empate; mientras que el equipo alemán solo obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates.

Esto ha generado que el Bayer Leverkusen hoy en día esté ubicado en el puesto 21 de la tabla general de posiciones, por lo que, si terminara la primera fase de la Champions League, estaría clasificado en los dieciseisavos de final.

A nivel de la Premier League, el Manchester City llega al campeonato de la UEFA con 1 derrota y 4 victorias en sus últimos cinco enfrentamientos, siendo Newcastle el único capaz de vencerlo.

Por el lado de la Bundesliga, el equipo de Leverkusen llega invicto en sus últimos 5 partidos, por lo que es uno de los líderes del certamen, aunque muy inferior al Bayer Múnich.