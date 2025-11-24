Alineaciones Barcelona vs Chelsea: el once de Flick y Maresca para partido por Champions League

Barcelona quiere seguir por la senda del triunfo cuando se enfrente a Chelsea de Inglaterra este martes 25 de noviembre en el Stamford Bridge por la fecha cinco de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. Ningún elenco dejará nada al azar y luchará por los tres puntos.

Alineación de Barcelona:

Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Dani Olmo, Eric García, Fermín López; Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal .

Hansi Flick y su comando técnico todavía siguen celebrando la victoria sobre Athletic Bilbao por LaLiga, pero también están enfocados en este nuevo desafío por la Champions League donde se verán las caras contra uno de los clubes más poderosos de la Premier League.

En este cotejo, los 'Blaugranas' no podrán contar con Pedri, Gavi ni el portero Ter Stegen, por lesión. Sin embargo, dentro de las novedades están los regresos de cuatro importantes figuras como Joan Garcia, Raphinha, Frenkie de Jong y Marcus Rashford.

Barcelona superó a Athletic Bilbao por LaLiga EA Sports

Flick parece haber definido el potente once del equipo catalán para tratar de dar el golpe en el mítico Stamford Bridge. El estratega depositará su confianza en dos de sus mejores elementos en ofensiva como Lewandowski y Yamal, además no pierde de vista a su rival de turno, por ende, confía en la labor de Olmo, García y López para defender todo ataque rival en el mediocampo.

Alineación de Chelsea:

Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández; João Pedro, Pedro, Neto; Liam Delap .

Paralelamente, en Chelsea de Inglaterra no todas son buenas noticias, puesto que, Cole Palmer sufrió una fractura en el dedo de su pie, situación que lo alejó de este encuentro. A su vez, Levi Colwill, Mikhailo Mudryk, Romeo Lavia también quedaron fuera por lesión y/ cuestiones personales.

Chelsea derrotó a Burnley por la Premier League

Con ese panorama, el entrenador Enzo Maresca apunta a realizar una serie de cambios en la alineación titular de los 'Blues', que en esta ocasión, se vuelven a enfrentar a una de las escuadras más históricas de España en la Liga de Campeones.