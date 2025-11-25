¿A qué hora juega PSG vs. Tottenham por Champions League y dónde ver EN VIVO?

PSG vs. Tottenham se enfrentan este miércoles 26 de noviembre desde el Estadio Parque de los Príncipes de París, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega PSG vs. Tottenham?

Si te gusta ver los partidos de la Champions League y deseas sintonizar el encuentro entre PSG vs. Tottenham, por la quinta fecha de la fase liga, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)

España: 21:00 horas

¿Dónde ver PSG vs. Tottenham EN VIVO?

Si quieres ver el partido PSG vs. Tottenham EN VIVO ONLINE, por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League 2025-26, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 3 y Disney Plus

México: TNT Sports y HBO MAX

Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos: VIX Premium

Previa del partido PSG vs. Tottenham por la fase liga de Champions League

Será la primera vez en la historia en la que los clubes PSG y Tottenham se vean las caras en la Champions League. Previo al duelo de este miércoles, ambas instituciones se habían enfrentado por la Internacional Champions Cup (2017) y Supercopa UEFA (2025), en la que los dirigidos por Luis Enrique campeonaron en tanda de penales.

De acuerdo a la tabla de posiciones del torneo de clubes más importante de Europa, el conjunto francés está en el séptimo puesto (zona de octavos de final) con 9 puntos, mientras que los 'Spurs' están en la casilla doce con una unidad menos que su rival de turno, por lo que una victoria lo sacaría de los dieciseisavos de final.