- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
PSG vs Tottenham EN VIVO vía ESPN: horario, pronóstico y dónde ver la Supercopa de Europa
PSG vs Tottenham lucharán por el título de la Supercopa de Europa este miércoles en el Bluenergy Stadium. Sigue la transmisión EN VIVO vía ESPN y Disney Plus.
Todo listo para conocer al nuevo monarca de la Supercopa de Europa. Este miércoles, PSG y Tottenham tienen una cita en el Bluenergy Stadium para conocer al flamante campeón de este prestigioso torneo, en lo que perfila para ser un partidazo. El choque dará comienzo a partir de las 14:00 horas de Perú. Asimismo, puedes seguir la transmisión EN VIVO vía las señales de ESPN y la plataforma streaming de Disney Plus.
Antesala del partido PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa
El Stadio Friuli, de Udine se viste gala para el duelo que afrontarán las escuadras de PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa 2025. El equipo de Luis Enrique llega con el título de campeón de la UEFA Champions League 2024-25.
Recientemente, los franceses también tuvieron acción a nivel internacional en el Mundial de Clubes disputado en Norteamérica. Sin embargo, no pudieron en la final contra Chelsea, y dejaron ir un campeonato que los pudo consagrar como imbatibles. Pese a eso, el plantel afronta con responsabilidad este vital y nuevo compromiso en Italia donde pelearán desde el primer minuto.PSG se proclamó campeón de la Champions League
Por su parte, Tottenham, atraviesa una etapa de cambios. El elenco inglés tiene en el banquillo a Thomas Frank como su nuevo entrenador, con lo cual, inicia una nueva era donde buscarán ganar la mayor cantidad de títulos posibles. Un dato no menor es que, una de sus máximas estrellas Son Heung-min ya no será parte de esta cita al fichar por Los Ángeles FC de la MLS.
En la actualidad, los 'Lirios Blancos' solo se concentran en este definitorio encuentro frente al PSG de Francia, en el que están a un paso de poder sumar un nuevo palmarés a su historia. Por lo pronto, en su historial llegan como los vigentes campeones de la Europa League 24/25.Tottenham se quedó con el título de la Europa League
¿Cuándo juega PSG vs Tottenham?
Según la programación oficial, PSG vs Tottenham se verán las caras por la Supercopa de Europa 2025 este miércoles 13 de agosto en el Bluenergy Stadium, ubicado en Italia.PSG se medirá ante Tottenham por la Europa League
¿A qué hora juega PSG vs Tottenham?
No te pierdas el minuto a minuto del duelo que protagonizarán las escuadras de PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa a partir de las 14:00 horas de Perú o las 21:00 horas de Francia, y 20:00 horas de Inglaterra.
- México: 13:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Paraguay: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Francia: 21:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
¿Dónde ver PSG vs Tottenham EN VIVO?
Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido que afrontarán PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa a través de las señales de ESPN y Disney Plus para el Perú y el resto de Latinoamérica.
- Argentina: Disney Premium Argentina, ESPN Argentina, Fox Sports Argentina
- Bolivia: Disney Premium, ESPN
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, SBT
- Canadá: DAZN Canada
- Chile: Disney Premium, ESPN
- Colombia: Disney Premium, ESPN
- Ecuador: ESPN, Disney Premium
- Internacional: Sport 24 extra
- México: Max Mexico, TNT Go, Tubi Mexico, Caliente TV, TNT Sports, FOX Mexico
- Perú: Disney Premium Argentina, ESPN
- Paraguay: Disney Premium, ESPN
- Uruguay: Disney Premium Argentina, ESPN
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, fuboTV
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN
PSG vs Tottenham: alineaciones posibles
- PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
- Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison.
PSG vs Tottenham: pronóstico y apuestas
Sobre el papel, PSG parte como favorito sobre Tottenham, en la antesala del partido por la Supercopa de Europa. Conoce cuánto pagan las apuestas.
|Casas de Apuestas
|PSG
|Empate
|Tottenham
|Betsson
|1.44
|5.00
|6.90
|Betano
|1.45
|5.00
|7.40
|Bet365
|1.45
|5.00
|6.00
|1XBET
|1.44
|5.14
|6.71
PSG: últimos 5 partidos
- Chelsea 3-0 PSG
- PSG 4-0 Real Madrid
- PSG 2-0 Bayern Múnich
- PSG 4-0 Inter Miami
- Seattle Sounders 0-2 PSG
Tottenham: últimos 5 partidos
- Bayern Múnich 4-0 Tottenham
- Newcastle 1-1 Tottenham
- Arsenal 0-1 Tottenham
- Luton 0-0 Tottenham
- Tottenham 2-2 Wycombe
¿Dónde jugarán PSG vs Tottenham?
El Stadio Friuli o también conocido como Bluenergy Stadium, ubicado en la ciudad de Údine, Italia será el recinto deportivo donde se enfrenten la escuadras de PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa. Este escenario, cuenta con capacidad para recibir a 25.144 hinchas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90