¿Quién es Felipe Chávez, el joven peruano que debutó con Bayern Múnich?

El futbolista Felipe Chávez jugó de titular en el partido amistoso internacional entre Bayern Múnich vs Grasshopper. Conoce más sobre su perfil.

Solange Banchon
Felipe Chávez hizo su debut con Bayern Múnich de Alemania
Felipe Chávez hizo su debut con Bayern Múnich de Alemania | Bayern Múnich
¡Orgullo peruano! El talentoso volante Felipe Chávez hizo su debut oficial con Bayern Múnich de Alemania este martes en el duelo de preparación contra Grasshopper. En esta nota, te contamos más sobre su trayectoria profesional.

¿Quién es Felipe Chávez?

Con 18 años, el mediocampista de raíces peruanas Felipe Chávez se viene abriendo paso en el fútbol alemán. Formó parte de las divisiones menores del elenco 'Bávaro', donde viene sorprendiendo a diversos scouts de todo el mundo con su talento.

También jugó con Bayern Múnich de Alemania en la Champions League Juvenil, torneo en el que se llevó todos los aplausos de la afición debido a su destacado nivel.

Es importante mencionar que, pese a lucir toda su habilidad en el Viejo Continente, terminó siendo una de las grandes ausencias del último Sudamericano Sub 20, que era liderado por José Guillermo 'Chemo' del Solar.

Felipe Chávez hizo su debut en amistoso con Bayern Múnich

Sin embargo, pese a ello, en la actualidad, Chávez sigue cautivando al reconocido técnico Vincent Kompany, a tal punto de haber sido titular en el partido de pretemporada contra Grasshopper de Suiza.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

