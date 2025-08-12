- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
¿Quién es Felipe Chávez, el joven peruano que debutó con Bayern Múnich?
El futbolista Felipe Chávez jugó de titular en el partido amistoso internacional entre Bayern Múnich vs Grasshopper. Conoce más sobre su perfil.
¡Orgullo peruano! El talentoso volante Felipe Chávez hizo su debut oficial con Bayern Múnich de Alemania este martes en el duelo de preparación contra Grasshopper. En esta nota, te contamos más sobre su trayectoria profesional.
PUEDES VER: Kenji Cabrera la rompe en entrenamientos y Vancouver Whitecaps lo presume: "Primeros toques..."
¿Quién es Felipe Chávez?
Con 18 años, el mediocampista de raíces peruanas Felipe Chávez se viene abriendo paso en el fútbol alemán. Formó parte de las divisiones menores del elenco 'Bávaro', donde viene sorprendiendo a diversos scouts de todo el mundo con su talento.
También jugó con Bayern Múnich de Alemania en la Champions League Juvenil, torneo en el que se llevó todos los aplausos de la afición debido a su destacado nivel.
Es importante mencionar que, pese a lucir toda su habilidad en el Viejo Continente, terminó siendo una de las grandes ausencias del último Sudamericano Sub 20, que era liderado por José Guillermo 'Chemo' del Solar.Felipe Chávez hizo su debut en amistoso con Bayern Múnich
Sin embargo, pese a ello, en la actualidad, Chávez sigue cautivando al reconocido técnico Vincent Kompany, a tal punto de haber sido titular en el partido de pretemporada contra Grasshopper de Suiza.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90