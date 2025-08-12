¿Quién es Felipe Chávez, el joven peruano que debutó con Bayern Múnich?

¡Orgullo peruano! El talentoso volante Felipe Chávez hizo su debut oficial con Bayern Múnich de Alemania este martes en el duelo de preparación contra Grasshopper. En esta nota, te contamos más sobre su trayectoria profesional.

¿Quién es Felipe Chávez?

Con 18 años, el mediocampista de raíces peruanas Felipe Chávez se viene abriendo paso en el fútbol alemán. Formó parte de las divisiones menores del elenco 'Bávaro', donde viene sorprendiendo a diversos scouts de todo el mundo con su talento.

También jugó con Bayern Múnich de Alemania en la Champions League Juvenil, torneo en el que se llevó todos los aplausos de la afición debido a su destacado nivel.

Es importante mencionar que, pese a lucir toda su habilidad en el Viejo Continente, terminó siendo una de las grandes ausencias del último Sudamericano Sub 20, que era liderado por José Guillermo 'Chemo' del Solar.

Felipe Chávez hizo su debut en amistoso con Bayern Múnich

Sin embargo, pese a ello, en la actualidad, Chávez sigue cautivando al reconocido técnico Vincent Kompany, a tal punto de haber sido titular en el partido de pretemporada contra Grasshopper de Suiza.